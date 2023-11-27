أحدث ظهور لابنة أحمد سعد مع والدتها علياء بسيوني.. كيف أصبحت ملامحها؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت مصممة الأزياء الشهيرة، علياء بسيوني، زوجة الفنان أحمد سعد السابقة، صورا جديدة لابنتها الأولى «علياء» التي تحمل نفس اسمها، وذلك عقب خاصية القصص المصورة «ستوري» بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت ابنة علياء بسيوني، وأحمد سعد، بملامح جمعت بين الوالدين، في صورة جديدة عقب أشهر من أزمة انفصال الثنائي.

وكانت «علياء» نشرت صورة لابنتها خلال أكتوبر الماضي، احتفالًا بعيد ميلادها، وسرعان ما توالت التعليقات عليها، بإن الابنة الأولى تشبه والدها إلى حد كبير.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد، رُزق في منتصف العام الجاري طفلته الثانية من علياء بسيوني، والتي سماها مريم، وذلك بعد عام من ولادة طفلته الأولى عليا.

انفصال علياء بسيوني وأحمد سعد

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، انفصالها عنه عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال منشور تحدثت خلاله عن أسباب الطلاق، والتي جاءت بناء على رغبته، كما كشفت تفاصيل خاصة بالقرار.