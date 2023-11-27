بعد تحذيرات سقوط الأمطار.. نصائح للأمهات للتعامل مع الطقس المتقلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف تنتاب الأمهات بين الساعة والأخرى مع التقلبات الجوية، وتغير حالة الطقس، خاصة عقب سقوط الأمطار ونشاط الرياح، إذ تخشى العديد منهن من إصابة أطفالهن بالفيروسات، أو النزلات الشعبية وأمراض البرد والأنفلونزا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، سقطت أمطار متوسطة، في نطاق شرق الإسكندرية، مع تحذيرات من ارتفاع شدة الأمطار فجرا وغدا نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية اليوم الاثنين بمعدل 50%، وهو ما أثار الخوف من امتدادا الأمطار على باقي المحافظات.

تحذير عاجل من أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، من المقرر أن يسود الطقس، اليوم، الاثنين، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الحرارة معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أما بالنسبة لسقوط الأمطار، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وكانت أوضحت «الأرصاد» إنه وفقًا للأقمار الصناعية هناك تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نصائح للأمهات في ظل حالة الطقس المتقلب

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت عبر صفحتها الرسمية على «الفيسبوك» نصائح عدة نصائح للحفاظ على صحة الأطفال أوقات الطقس المتقلب، على النحو التالي:

- الحرص على ارتداء الملابس القطنية في الصباح خلال الأجواء المتوسطة الحرارة، مع استخدام قطعة أخرى ثقيلة في الليل مع انخفاض درجات الحرارة.

- ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد.

- احذر من لمس الأنف والفم والعين.

- الحرص على ارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

- تناول المشروبات والأكلات المفيدة التي تساعد على تقوية المناعة.

هذا المصل ضروري للأطفال

من جانبه، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة الأمهات عبر حديثه لـ «هُن» بضرورة خضوع الأطفال لمصل الأنفلونزا الموسمي، للحماية والوقاية من أمراض الشتاء والالتهاب الرئوي، فضلًا عن الاهتمام ببخاخ الأنف خلال فصل الشتاء لحاجة الأطفال له.

وعلى الجانب الآخر، نصح عمرو ناجي، أخصائي التغذية الصحية، الأطفال خلال حديثه لـ «هُن» بضرورة تناول المأكولات التي تحتوي على فيتامينات، مثل الأسماك، فضلًا عن العصائر الطبيعية المفيدة للجسم مثل الأفوكادو للحماية من تقلبات الطقس.