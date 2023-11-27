زيت الخروع.. فوائد عديدة للشعر من الجذور إلى الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

زيت الخروع هو أحد الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، حيث يعمل على تقويته وتحسين مظهره.

تشير مجلة "Jolie" إلى أن زيت الخروع غني بفيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية، مما يجعله مفيدًا للشعر بعدة طرق، منها:

تحفيز نمو الشعر: يحتوي زيت الخروع على حمض اللينوليك، وهو حمض دهني أساسي يلعب دورًا مهمًا في نمو الشعر.

تقوية جذور الشعر:يعمل زيت الخروع على تقوية جذور الشعر، مما يساعد على حمايته من التقصف والتساقط.

ترطيب الشعر: يرطب زيت الخروع الشعر ويمنحه ملمسًا ناعمًا، كما أنه يساعد على فك تشابك الشعر وجعله أسهل في التمشيط.

زيادة كثافة الشعر:يساعد زيت الخروع على زيادة كثافة الشعر عن طريق تحفيز نمو الشعر الجديد.

إضفاء اللمعان على الشعر: يضيف زيت الخروع لمعانًا صحيًا للشعر.

تخفيف حكة فروة الرأس وعلاج قشرة الرأس: يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في علاج حكة فروة الرأس وقشرة الرأس.

يعد زيت الخروع علاجًا طبيعيًا فعالًا للشعر، ويمكن استخدامه بطرق مختلفة للحصول على فوائده.