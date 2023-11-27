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طريقة عمل براونيز الشوكولاتة زي المحلات في 9 خطوات

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

براونيز الشكولاتة

تعد براونيز الشوكولاتة هي حلوى شهية ولذيذة تشبه إلى حد كبير كعكة الشوكولاتة، لكنها تأتي عادةً بحجم أصغر، مما يجعلها مثالية لتناولها كوجبة خفيفة أو حلوى مصاحبة للقهوة أو الشاي.

وتُعد براونيز الشوكولاتة من الحلويات السهلة التحضير، وهي تعتبر خيارًا رائعًا لمن يرغبون في تحضير حلوى سريعة ولذيذة دون الحاجة إلى مكونات أو أدوات معقدة.

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طريقة عمل براونيز الشوكولاتة

ويرصد لكِ «هُن» طريقة عمل البراونيز بخطوات بسيطة وسهلة، وغير مكلفة، لتناولها كما تتناولها بالمحلات والمطاعم المتخصصة في الكيك والحلوى. 

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مكونات طريقة عمل براونيز الشكولاتة

200 جرام زبدة

200 جرام شوكولاتة (قد تكون حبيبات شوكولاتة أو شوكولاتة محلاة)

200 جرام سكر

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

100 جرام دقيق (يمكن استخدام دقيق القمح الكامل أو الدقيق العادي)

رشة ملح

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طريقة عمل براونيز الشوكولاتة

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وقم بوضع ورق الخبز في صينية الخبز.

قم بإذابة الزبدة والشوكولاتة معًا على نار هادئة، اخلطهم حتى يصبحا متجانسين.

اترك الخليط جانبًا ليبرد قليلًا.

في وعاء آخر، اخفق البيض والسكر جيدًا حتى يصبح الخليط خفيفًا ورغويًا.

أضف خليط الشوكولاتة والزبدة إلى البيض والسكر، وأضف الفانيليا وقلّب جيدًا.

أضف الدقيق والملح وامزجهم حتى تحصل على خليط متجانس.

اسكب الخليط في صينية الخبز المبطنة بورق الخبز.ضع الصينية في الفرن المُحمى مسبقًا واترك البراونيز يخبزون لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

اختبر نضوج البراونيز بإدخال عود خشبي أو سكينة رفيعة في الوسط، إذا خرج نظيفًا دون أي خليط متصاق به فهو جاهز.

اسحب الصينية من الفرن واترك البراونيز يبرد قليلًا قبل قطعه وتقديمه.

تمتع بتناول البراونيز اللذيذة، يمكنك إضافة المكسرات أو قطع الشوكولاتة أو الفواكه المجففة حسب الرغبة لإضافة مذاقات مختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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