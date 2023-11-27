أضرار الزنجبيل بعد تحذير هيئة الدواء.. ماذا يحدث بحالة الإفراط في تناوله؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفضل الكثير من السيدات تناول المشروبات الساخنة بكثرة خاصةً خلال فصل الشتاء مع نزلات البرد المنتشرة، ويكون الزنجبيل أول المشروبات لما به من قيم غذائية مختلفة، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه يسبب بعض الأضرار، إذ أكدت هيئة الدواء في بيان أن بعض التفاعلات تحدث للأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب تؤثر على فعالية الدواء وهو على رأسها، إذ يسبب بعض الأضرار الصحية، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، أضرار الزنجبيل، وماذا يحدث في حالة الإفراط في تناوله.

ماذا يحدث للجسم في حالة الإفراط في الزنجبيل

أشارت هيئة الدواء، إلى أن فوائد الزنجبيل عديدة، على رأسها المساعدة في انخفاض الضغط ومستوى السكر في الدم؛ لذلك قد يؤثر على أدوية السكري وارتفاع الضغط، وهو ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ عبر أن الزنجبيل من الأعشاب التي لا تُحصى فوائدها، لكن تناوله بكثره يؤثر على الجسم بشكل كبير، ويمكن أن يسبب لأجهزة الجسم مخاطر في حالة تناوله زيادة عن الحد.

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وشددت هيئة الدواء على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع الأدوية، وأكد «بدران»: «يمكن استخدام الزنجبيل يوميًا، لكن بجرعات مناسبة، لأن الزيادة في تناوله تؤدي الي مشكلات عديدة، مثل الإسهال الشديد وحرقان المعدة والانتفاخات والغازات، ولا ينبغي استخدامه كبديل للأدوية، أو تناوله مع بعض الأدوية بكثرة؛ إذ من الممكن أن يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية».

أضرار تناول الزنجيبل

أوضح «بدران» أنه رغم الفوائد المتعدد للزنجبل، أن الاستمرار على تناوله بشكل يومي، يسبب العديد من الأضرار التي تتمثل في التالي:

- الحساسية المفرطة تنشأ عن تناول أعشاب الزنجبيل زيادة عن الحد.

- تورمات شديدة في الفم.

- السيدات الحوامل يشكل تناول الزنجبيل خطرًا لهن على الجنين.

- يعمل على ظهور الطفح الجلدي.

- يزيد تناول الزنجبيل من تسارع نبضات القلب.

- يسبب تناول الزنجبيل بكثرة هبوطًا حادًا في الدورة الدموية.

- يصيب المعدة بالتقلصات والإسهال، مما يشكل ألما كبيرًا لا يمكن احتماله.

- يعتبر من المشروبات غير الصحية لمرضى الضغط.

- من يعانون من حصوات على المرارة، فالجرعة العالية من تناول الزنجبيل تؤدي إلى انقباض القناة الصفراوية، مما يؤثر بشدة على المعدة.

- يتفاعل الزنجبيل مع أدوية القلب والأدوية التي تساعد على سيولة الدم، مما يؤثر على صحته.

- يسبب تناول الزنجبيل انخفاض سكر الدم إذا تم تناوله بكميات كبيرة.