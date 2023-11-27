طريقة سهلة لطهي البطاطا في الشتاء من غير سلق ولا شوي.. «مش هتاخد دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشتهر البطاطا الحلوة بكونها طعامًا جيدًا في الشتاء، يساعد على الشعور بالدفء والشبع في نفس الوقت، لذلك تهتم ربات البيوت بمعرفة طرق جديدة لعمل البطاطا دون سلق أو شوي، في وقت سريع، لتجهيزها، وتلك الفكرة تكمن في طريقة شيبسي البطاطا الذي يعتبر من الاختراعات الجديدة لطرق طهي البطاطا الحلوة، بحسب موقع recipe البريطاني.

مكونات شيبسي البطاطا

-حبة بطاطا حلوة كبيرة.

-4 ملاعق زيت زيتون.

-½ ملعقة صغيرة ملح.

-½ ملعقة صغيرة فلفل.

-ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير:

لتحضير شيبسي البطاطا ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.

- قطعي البطاطا الحلوة إلى شرائح من ⅛ بوصة إلى ¼ بوصة 3 إلى 6 ملم.

- في وعاء متوسط ​​الحجم، قومي بخلط شرائح البطاطس الحلوة مع زيت الزيتون حتى تتغلف بالكامل، ثم إضافة التوابل.

- رتبي الشرائح على صينية خبز دون أن تتداخل مع البطاطس.

- اخبزيها لمدة 25 – 35 دقيقة، مع التقليب في منتصف المدة، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

- دع الشرائح تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

ويعتبر شيبسي البطاطا من التسالي التي تتميز بطعم شهي ولذيذ ولها فوائد متعددة بالإضافة إلى تحضيرها سهولة، ويمكن تحضيرها بعدة طرق حسب الذوق الخاص، وفي الطريقة الأخرى ستحتاجين إلى المكونات التالية:

-3 حبات بطاطا.

- زيت.

- ملح وبابريكا وثوم بودر.

ولتحضير شيبسي البطاطا قومي بتنظيف البطاطا جيدًا وتقشيرها.

في الخطوة التالية قومي بتقطيع البطاطا الحلوة إلى شرائح رفيعة.

- ثم اخلطي الزيت وتوابل في طبق وضعي شرائح البطاطا وقلبي جيدا.

- أخيرًا ضعيها في فرن ساخن لمدة 10 دقائق وتقدم.