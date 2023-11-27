9 فوائد غير متوقعة لـ«الحبهان».. تناوليه بانتظام لخسارة وزنك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد الحبهان من أشهر التوابل والأعشاب التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كونه غنيا بالفيتامينات والعناصر الغذائية المتنوعة التي تحسن من مناعة الجسم، وتحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

وفي السطور التالية، تقدم «هن» أبرز الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها الفرد في حالة تناول الحبهان بشكل منتظم، وفقا لما ذكره موقع «Health line».

فوائد تناول الحبهان بانتظام

1- يعمل الحبهان على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتحفيز عمليات التمثيل الغذائي للجسم.

2- يساهم تناوله بانتظام في خسارة الوزن بشكل أسرع، ويقلل من فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي وحموضة المعدة والإسهال.

3- يحمي القلب من الأمراض الخطيرة، كونه يحتوي على نسبة كافية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب.

4- يساهم تناول الحبهان بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول ومستويات ضغط الدم، إذ يمكن تناول ملعقة صغيرة من الكزبرة وعليها رشة حبهان صغيرة مع كوب من عصير الخوخ.

5- يقي الجسم من الإصابة بالسرطان.

6- من فوائد احبهان المهمة، هو قدرته على التقليل من فرص الإصابة بالاكتئاب.

7- يعمل الحبهان على جعل رائحة الفم جيدة، فضلا عن أن الطعم اللاذع للحبهان يحفز تدفق اللعاب مما يؤدي إلى منع تسوس الأسنان.

8- يساعد الحبهان على علاج مرض السكر، كونه يحتوي على عنصر المنجنيز، وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

9- يعد الحبهان من الأعشاب المدرة للبول، وبالتالي يخلص الجسم من السموم المتراكمة.

فوائد تناول الحبهان للتخسيس

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية لـ«هُن»، أن الحبهان من التوابل التي تساعد على لفقدان الوزن بشكل كبير، إذا تناوله الشخص بشكل منتظم، وفيما يلي نذكر أهم فوائده للتخسيس:

- تساهم المركبات المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الحبهان، في حماية الخلايا من التلف وإبطاء ومنع الالتهاب في الجسم.

- يحمي الحبهان الجسم من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي وقرح المعدة.