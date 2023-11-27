الفجل الياباني.. توابل تحافظ على صحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

الوسابي هو نوع من التوابل اليابانية التقليدية مصنوع من جذور الفجل الياباني، غالبًا ما يُقَدَّم كمرافق للسوشي، ولكنه يستخدم أيضًا في أطباق أخرى مثل الحساء والسلطة.

وأوضحت دراسة حديثة أن "الوسابي" أو "الفجل الياباني"، وهو نوع من التوابل اليابانية التقليدية وبهارات السوشي الشهيرة، قد يكون مفيداً في تحسين ذاكرة كبار السن وقدراتهم الإدراكية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن الدراسة، التي أجرتها شركة كينجيروشي اليابانية لصناعة الأغذية بالاشتراك مع جامعة توهوكو، ركزت على نوع من زيت الخردل يسمى الكارافان الموجود بكميات صغيرة في جذور نبات "الوسابي".

وجرى الاختبار على مجموعة من 72 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاماً، حيث جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 0.8 مليغرام من الكارافان كمكمل غذائي يومي، أي ما يعادل 5 غرامات من جذور الوسابي، لمدة 12 أسبوعاً، بينما أعطيت المجموعة الأخرى جرعة وهمية.

وأظهرت الاختبارات بعد التجربة أن المجموعة التي تناولت المكملات أظهرت تحسناً ملحوظاً في ذاكرتها العرضية والعملية، مقارنة بالمجموعة التي تناولت الجرعة الوهمية.