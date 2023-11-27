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لمرضى الأنيميا.. 5 أطعمة طبيعية تزيد نسبة الحديد في الجسم

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الحديد في الدم - تعبيرية

التعرض للإصابة بالأنيميا مشكلة صحية يعاني منها الكثيرون خلال حياتهم اليومية، وذلك بسبب ما يحدث من نقص لنسبة الحديد في الدم، وهو ما يلزم الشخص المصاب الحصول على نظام غذائي صحي معين لتعويض نسب هذا العنصر الأساسي في الجسم، فضلًا عن الحصول على مواد علاجية لتعويض نقص الحديد في الدم ومعالجة نقصه والإصابة بالأنيميا، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة الغذائية الصحية التي تساهم في رفع عنصر الحديد بشكل فعال، وينصح بتناولها الأطباء كعلاج صحي بصورة أفضل.

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أطعمة صحية لتعويض الحديد في الدم  

وخلال تصريحاته لـ«هُن»، قدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، قائمة بالأطعمة الصحية التي تأتي من وحي الطبيعة لتعويض نقص نسب الحديد في الدم، وهي:

- جميع أنواع اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء، لأنها تحتوي على نسب عالية من الحديد. 

- الخضروات الداكنة بما في ذلك، السبانخ والملوخية وغيرهم.

- البنجر سواء بأكله أو شربه كعصير.

- العسل الأسود.

- الكبدة الحمراء وكبدة الدواجن. 

كيفية زيادة امتصاص الحديد في الجسم

وبشأن كيفية زيادة امتصاص الحديد في الجسم، نصح «الحوفي» بتناول كوب من العصائر التي تحتوي على فيتامين «سي» بجانب تناول وجبة الطعام الأساسية، مثل البرتقال أو الليمون أو الجوافة، أو الحصول على الفلفل الرومي بطبق السلطة.

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وحذر أستاذ علوم التغذية من عادة يتبعها الكثيرين بعد تناول الغداء مباشرة وهي الحصول على كوب من الشاي وذلك لأنه يقلل من امتصاص الجسم للحديد، لافتًا إلى أنه يمكن شرب الشاي بعد تناول الطعام بساعتين على أقل تقدير. 

علامات نقص الحديد في الجسم 

وحسب استشاري التغذية فإن الحديد يلعب دورًا مهمًا في نقل الأكسجين إلى المخ، وفي حال نقصه يصاب الشخص بالأنيميا، التي تشمل الأعراض التالية: 

- قلة التركيز.

- الشعور بالإجهاد.

- شحوب الوجه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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