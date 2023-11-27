الطفلة لافينيا ابنه حنان مطاوع في صوت وصورة: نفسي أكون فنانة مشهورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

براءة وملامح جذابة وقوة وحضور، يظهران مع الطفلة والممثلة الصاعدة لافينيا نادر، منذ ظهورها على الشاشة وتحديدا مسلسل «صوت وصورة» الذي أدت فيه دور ابنه الفنانة حنان مطاوع، إذ استطاعت الطفلة جذب الأضواء إليها، ويلقبها الجميع نجمة المستقبل، وذلك منذ أول ظهور لها، لتبيَّن لنا ملامح من حياتها التي أحبها الجمهور والشاشة.

دور «لافينيا» في مسلسل صوت وصورة

«كل دور بعمله بعيشه في الحقيقة»، كلمات بدأت بها لافينيا نادر خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ عبرت أنها تحب الفن منذ نعومة أظفارها قلئلة: «دور مسلسل صوت وصورة عملته بترشيح من الفنانة حنان مطاوع، لأني شاركتها في مسلسل قبل كده في مسلسل سر السلطان التمثيل معاها مريح ودايمًا بتشكر فيا».

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اكتشاف موهبتها في التمثيل

وقال الأب نادر كمال، في حديثه، لـ«الوطن»، عن موهبة ابنته وظهورها، وهي ما زالت طفلة في عمر الـ8 سنوات: «إبداع لافينيا بدأ من وهي صغيرة، حسيت فيها بلمحة الفن من طريقتها، ومع أول مشهد صورته اكتشفت أنها عندها المعادلة المثالية للتمثيل، ووشها بيحبه الشاشة، وده بان في أول تجربة لها في مسلسل نقل عام وانبهر بيها الممثلون وطاقم العمل».

وهو ما أرجعته الطفلة إلى حبها للتمثيل، قائلة: «كل يوم في حياتي لازم يكون في إضافة للفن، حتى وأنا في المدرسة أو الدروس بهتم إني أذاكر الاسكريبت، عشان أبقى فنانة قد المسؤولية ومشهورة»، وأوضحت «لافينيا»، أن أكثر كلمة تحبها تعود إلى المخرج عمرو سلامة، الذي أكد أن القصة دائما تحتاج إلى طفل يخدم الدراما بشكل كبير يختارها.

حلم «لافينيا»

مواهب أخرى تمتلكها الطفلة «لافينيا» إلى جانب حبها للتمثيل، إذ تحب الباليه وتمارسه داخل دار الأوبرا، كما أنها شاركت في إعلانات تليفزيونية لبعض المنتجات: «أمنيتي أني أمثل مع منى ذكي ويسرا ودينا الشربينى وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وتامر حسني، ودايمًا أختي الكبيرة «روزانا» تبقى معايا»، إذ تعتبر أم ثانية لها وهي تسعد بنجاحها أكثر منها، وعبرت أنها تريد أن تحقق العديد من النجاحات وتحقق ما تتمناه.