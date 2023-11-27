أطعمة شتوية تمنحك الدفء في الليالي الباردة.. مفيدة للمناعة وصحة الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثيرا ما نحتاج في فصل الشتاء إلى تناول بعض الأكلات، التي تساعد في الحصول على التدفئة والفيتاميات التي تحمي من الإصابة بنزلات الإنفلونزا والبرد، وهذه الأكلات لا تسبب زيادة في الوزن بل تساعد في الحفاظ على وزن الجسم، وأيضا تحب الأمهات إضافة الأكلات التي تحتوي على الفيتامينات على سفرتها اليومية لتقوية مناعة الأسرة والحفاظ على صحة الجسد.

مأكولات صحية لفصل الشتاء

فيما يلي نستعرض خلال التقرير التالي بعض الأكلات الشتوية الصحية التي تضيف التدفئة، وذلك حسب دكتورمحمد الحوفى استشارى التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هُن».

شوربة العدس

تعبير شوربة العدس من أفضل الأطعمة لاحتوائها على الكربوهيدات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط.

حمص الشام

يعتبر حمص الشام من الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم لأنه يحتوى على فيتامينات تقوي الجهاز المناعي.

السبانخ و الملوخية

هذه الأكلات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ويعطى الجسم قدرة على مكافحة العدوى

البطاطا

لها العديد من الفوائد المفيدة وتمد الجسم بالطاقة وبها العديد من فيتامينات والمعادين، وأيضا تعطي شعور كبيربالدفء.

شوربة الخضار

من أفضل أنواع الأكلات، لأن كل مكون يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان، كما أن شوربة الخضار تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

قرع العسل

من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، وبها العناصر الغذائية وفيتامين E والبروتين ويقوى الجهاز المناعي.

وفيما يلي بعض الفواكه الهامة لفصل الشتاء العدوى والإنفلونزا.

البرتقال وجريب فروت

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وتعطي الجسم مناعة قوية وتوفر حماية ضد الإصابة بنزلات البرد.

الليمون

هو من أغنى الثمار بالفيتامينات وهو عامل جيد فى تحسين المناعة والوقاية من الأمراض، وأيضا يعمل على الحفاظ الجهازالهضمى.

الرمان

يحتوى على فوائد صحية كثيرة ومنها يقوى المناعة الجسم، ووهو أيضا غني بفيتامين سي وك.

الموز

يحتوى على الكثير من الفيتامينات منها البوتاسيوم والمغنيسيوم، يعمل على تحسين عملية الهضم.