احذر تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بنزلات البرد.. «مضاعفاتها خطيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بنزلة البرد تثير قلق الأمهات لتبحث بعدها عن الأكلات والعلاج المنزلي، لكن هناك مجموعة من الأطعمة التي يحذر منها الأطباء في حالة نزلات البرد والإنفلونزا، لأنها تزيد من التعب وتسبب مضاعفات، وفي السطور التالية نستعرض من خلال «هُن» أبرز هذه الأطعمة، بحسب تصريحات خاصة من الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية.

احذر تناول هذه الأطعمة أثناء إصابتك بالبرد

الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، قال خلال حديثه لـ«هن»، إنّ هناك وجبات ممنوعة عند الإصابة بـ نزلات البردد، وهي الوجبات السريعة لأنها تقلل المناعة مما يزيد من مضاعفات العدوى، والمشروبات الباردة والمثلجة والآيس كريم لأنها تقلل من المناعة المخاطية فى الأنف والحلق، بالإضافة إلى الأطعمة التى يتم تشخيص الحساسية ضدها وتختلف من إنسان لآخر، مثل الأطعمة الحارة، والمقلية والدسمة والشطة قد تهيح الحلق، وتزيد من إنتاج المخاط في الأنف والبلغم والسعال، كما يجب الحرص من الوجبات الدسمة التي تزيد من الوزن وتقلل المناعة.

تحذير من المشروبات الغازية

وحذر بدران من استخدام المشروبات الغازية مع أدوية البرد كبديل للماء، مشيرا إلى أنها من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها بعض الناس، قائلا «إلى جانب احتوائها على مستويات عالية من السكر، فإن تناول المشروبات الغازية مع الأدوية الطبية يمكن أن يسبب الحساسية أو بعض الآثار الجانبية، كما أنها تقلل من كمية الدواء التي يتم امتصاصها الجسم من بعض المضادات الحيوية، والحد من فاعلية بعض الأدوية».

وأوضح أن شرب المشروبات الغازية مع الأدوية، تحدث تفاعلات بينها وبعض الأدوية في سياق الديناميكا الدوائية والحركية الدوائية، والتي تشمل امتصاص الدواء، والتمثيل الغذائي، والإفراز الكلوي للأدوية، وقد تتفاعل المياه الغازية مع الأدوية المختلفة وتسبب تفاعلات ضارة وتقلل من الاستجابة السريرية المتوقعة، كما تؤثر على تركيزات بعض الأدوية المهدئة وبعض الأدوية مسكنات الألم والحرارة، وبعض هذه التفاعلات يمكن أن تكون سامة، قد تسبب زيادة أو انخفاض مستويات بعض الأدوية.

ولفت بدران إلى أن معظم المشروبات الغازية حمضية بطبيعتها، ونتيجة لذلك، فإنها يمكن أن تقلل من التأثير المضاد للبكتيريا لمعظم المضادات الحيوية وتقلل من فعاليتها، بالإضافة إلى ذلك فإن الجمع بين المشروبات الغازية وبعض المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، كما أن بعض أنواع المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وبعض المسكنات بها كافيين، مما يزيد من مستوى الكافيين في الجسم وحدوث آثار جانبية بسببه.