5 نصائح ذهبية.. لحماية بشرتك من جفاف الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يبدأ الجلد في الجفاف. وذلك لأن التدفئة المركزية تزيل الرطوبة من الهواء، مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، قالت ريسا فوماشانه، المتخصصة في العناية بالبشرة والمكياج إن التدفئة المركزية تقلل رطوبة الهواء ما يتسبب في جفاف الجلد بسرعة.

ولذلك تنصح بـ 5 طرق لحماية البشرة هذا الشتاء، حسب ميرور البريطانية:

1. استخدم مرطب الجو

إضافة جهاز ترطيب تساعد على الحفاظ على رطوبة مثالية وتعوض تأثيرات إزالتها بالتدفئة المركزية.

2. تدفئة الجسم

بدل تشغيل التدفئة المركزية يمكن ارتداء طبقات من الملابس واستخدام البطانيات، وخفض فاتورة الكهرباء.

3. الاستحمام بالماء الساخن

التعرض طويلاً للماء الساخن يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتهيج الجلد وتفاقم أعراض الإكزيما. لذلك يفضل الماء الفاتر مع تقصير مدة الاستحمام.

4. الترطيب من الداخل

شرب الكثير من الماء ضرورياً للحفاظ على ترطيب البشرة، ويمكن الاستعانة بشرب شاي الأعشاب، أو الماء الدافئ مع الليمون، للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

5. ترطيب البشرة