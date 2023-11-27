أوصى النبي بقراءتها ليلا.. ما فضل تلاوة سورة يس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المواظبة على قراءة القرآن الكريم لها فضل كبير، ويوجد بعض السور القرآنية عند قرائتها يحصل الشخص على أجر وثواب عظيم لا حصر له، وتعتبر الأم هي عصب البيت، فتستيقظ فجرا لقراءة القرآن، والدعاء وصلاة الفجر، وبعد الانتهاء تبدأ في قراءة سورة يس، وثواب سورة «يس» حتى تقرأها يوميا لتفريج الكرب، وجلب الرزق، والدعاء لأبنائها بأن يحفظهم الله من أي مكوره، وكذلك لحفظ البيت مع الدعاء لزوجها بالصحة والستر، والأولاد بالنجاح والتفوق.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، فضل قراءة سورة يس والدعاء بعد قراءتها، والأوقات التي يستحب للمرء أن يرتل فيها الآيات الكريمة، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، وتعتبر الأمهات الأكثر حرصا عليها.

فضل قراءة سورة يس

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن النبي «صلى الله عليه وسلمك» تحدث عن فضل قراءة سورة يس، إذ قال: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، موضحا أن جميع آيات الذكر الحكيم لها فضل كبير، ولكن هناك بعض الصور التي خصها الرسول بالذكر في أحاديثه الشريفة ومنها ما يلي: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له»، رواه ابن حبان في صحيحه، وحديث آخر: «اقرؤوا على موتاكم يس». رواه أحمد وأبوداود وغيرهما، وأشار إلى أنه يمكن قراءة آيات القرآن في أي وقت، في حالة كان الشخص على طهارة كاملة، فلا بأس في ذلك عليه.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عدد من الفوائد التي تعود على المسلم في حال قرائته لسورة يس، أهمها يلي:

- تعتبر سورة يس من السور التي تجلب الرزق وتففتح أبواب الخير.

- يجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتيسير الأمور.

- تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر الكبير من الله عز وجل.

- تعد سورة «يس» من السور التي ورد الكثير من الأحاديث عن فضلها، منها ما يأتي:

عن معقل بن يسار رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.