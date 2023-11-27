لو بتستخدم الموبايل كتير.. نصائح للحفاظ على العين من الإرهاق و«الزغللة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يٌعاني عديد من الأشخاص من مشكلات في النظر، نتيجة قضاء ساعات طويلة على شاشات الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، ما يسبب كثير من الصعوبات على المستوى الصحي، تُعيق عملهم، وفي مقدمتها الزغللة وعدم القدرة على التركيز.

ونستعرض أبرز النصائح التي يتبعها أغلب الناس، الذين يقضون وقت طويل أمام شاشة الهاتف، ويحدث لهم إرهاق شديد، بحسب موقع «تايمز أو إنديا».

نصائح للتخلص من آلام العين

يدمن كثيرون الجلوس على أجهزة الكمبيوتر وشاشات الهواتف لساعات طويلة، دون أن يدركون الأضرار التي تنتج عن ذلك، لذا نقدم أبرز النصائح الواجب اتباعها للتقليل من إصابات العين:

1- تقليل عدد ساعات استخدام الشاشات:

من المهم أن يستخدم الشخص الشاشات والأجهزة الإلكترونية عند الضرورة فقط، بما يساهم في التقليل من الضغط عليها مع الوقت، ويُعطي لها نوعا من الراحة.

2- أخذ استراحة ما بين ساعة وأخرى:

النظر والتحديق لمدة طويلة في الشاشات، يتسبب في خفض تردد الوميض، ويقل ذلك في مدة​​ تصل إلى 15 ومض في الدقيقة إلى 5 أو 7 ومضات، ويؤدي هذا المعدل البسيط إلى كثير من الأضرار، أبرزها جفاف العين وتهيجها، لذا فإنه من الضروري كل 20 دقيقة، أن يبدأ الشخص بغمض عينيه لعدة ثوان، لتحديث الرؤية وترطيبها.

3- ضرورة حجب الضوء الأزرق:

يمكن استخدام مرشحات الشاشة الزرقاء التي تحجب الضوء، خاصة أثناء استخدام الشاشة لفترة طويلة، واستكشف إعدادات جهازك لتنشيط ميزة مرشح الضوء الأزرق لمزيد من الحماية.

4- زيارة الطبيب باستمرار:

من المهم أن يتابع الشخص صحة عينيه مع طبيب متخصص بشكل متواصل، خاصة إذا كان يرتدي نظارة طبية، إذ أن المقاسات تتغير بشكل دوري.

5- الاهتمام بالنظام الغذائي:

يساعد الاعتماد على نظام غذائي صحي، على التقليل من مشكلة الزغللة المستمرة عند النظر إلى الشاشة.

أفضل نظام غذائي لعلاج زغللة العين

أوضح الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هن»، إن أهم الأطعمة المفضلة للشخص الذي يعاني من إرهاق شديد أو زغللة بشكل متواصل، كلما تعرض لشاشة الهاتف أو قراءة أحد الكتب في أثناء المذاكرة، أبرزها في السطور التالية:

1- تناول الأسماك بمختلف أنواعها، فهي غنية بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، وتساعد على صحة شبكية العين.

2- تناول البيض بانتظام، إذ يحتوي على فيتامين أ، الذي يحسن من صحة العين.

3- الحصول على المكسرات قدر الإمكان، مثل اللوز.

4- تناول منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي.