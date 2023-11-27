4 أعراض صحية تناسلية تستدعي زيارة الطبيب فورًا لدى النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - تهتم النساء بصحتهن العامة، ولكن قد يغفلن عن صحتهن التناسلية، مما قد يؤدي إلى خطر على صحتهن في بعض الأحيان.

ووفقًا لما جاء في تايمز أوف إنديا هناك أعراض على المرأة الحذر منها.، وتشمل ما يلي:

اختلال الدورة الشهرية

النزيف الحاد أو الانقطاع المطول للدورة الشهرية، يجب زيارة طبيب النساء لتحديد سبب المشكلة، التي يمكن أن تكون بسبب اختلالات هرمونية، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو مشاكل في الجهاز التناسلي.

ألم الحوض

آلام الحوض لفترة طويلة، تفرض زيارة الطبيب، إذ قد تعني في أثناء الدورة الشهرية إلى مشاكل مثل التهاب بطانة الرحم، أو التهاب الحوض، أو الأورام الليفية، أو كيسات المبيض، والتي تتطلب رعاية طبية عاجلة لعلاجها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.

إفرازات مهبلية

الإفرازات المهبلية الطبيعية لكن يجب زيارة الطبيب عند تغير لونها، أو رائحتها، لأنها قد تعني الإصابة بعدوى مثل عدوى الخميرة أو التهاب المهبل الجرثومي أو حتى الأمراض المنقولة جنسياً. ويجب استشارة الطبيب لمنع تفاقمها.

​مشاكل المسالك البولية

الشعور بحكة أو حرقان حول مجرى البول، يفرض زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض التي تتراوح بين العدوى البسيطة التي تعالج بالمضادات الحيوية، والمرض المنقول جنسياً الذي قد يحتاج إلى العناية المركزة.