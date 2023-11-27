يقلل خطر الإصابة بالقاتل الصامت.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الفراولة بكثرة لمذاقها اللذيذ وفوائد الصحية التي لا حصر لها، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على تأثير تناول الفراولة على صحة الجسم.

تأثير الفراولة على ضغط الدم المرتفع

تناول الفراولة يرضي رغبتك في تناول الحلويات، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم وفعالة في خفض ضغط الدم، ومن بينها فيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من تدفق الدم، وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Summitmedicalclinic".

تأثير الفراولة على ارتفاع الكوليسترول

نشر بحث في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، إن تناول الفراولة يمكن أن يقلل بشكل كبير من الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية الموجودة في الدم، وتناول المتطوعين الكثير من الفراولة وصلت إلى (500 جرام يوميًا لمدة شهر تحديدا) وبعد ذلك تم تحسين وظائف الصفائح الدموية، وزيادة مضادات الأكسدة، ومستويات الدهون في البلازما.

تأثير الفراولة على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".

تحتوي الفراولة على مواد كيميائية مضادة للأكسدة التي تقي من خطر تكوين الخلايا السرطانية، كما أنها تعمل على إبطاء سرعة تقدم عمر الجهاز العصبي، ولهذا السبب يهتم بعض الباحثين بدراسة ما إذا كانت الفراولة قد تساعد في الوقاية من أو علاج مرض ألزهايمر أو الأمراض الأخرى التي تنطوي على فقدان تدريجي لوظيفة الأعصاب.

بالإضافة إلى عدة فوائد أخرى تتمثل فيما يلي:

- تقوية جهاز المناعة.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- الوقاية من الأمراض المزمنة.

- تقوية صحة القلب.

- خفض مستويات السكر في الدم.

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