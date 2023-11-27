ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا قبل النوم؟.. احذر من الكوابيس

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل أنت من مُحبي الموز؟ خاصة أنه من الفواكه التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم، المهمين لصحة الجسم بوجه عام، إذ يمداه بالطاقة والنشاط، ورغم فوائده العديدة، هل تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز يومياً؟ سؤال ربما لم يخطر ببالك الانتباه له من قبل، إلا أن هناك عديد من الدراسات وخبراء التغذية تطرقوا لذلك السؤال، وتحديداً قبل النوم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا قبل النوم؟

صدمة فجرها علماء بمؤسسة «Sleep junkie»، وجدت صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهبوا بأن تناول الموز قبل النوم، قد يسبب اضطرابات، تذهب بالشخص لرؤيه الكوابيس المزعجة.

وأرجع الخبراء، السبب إلى احتواء الموز على مستويات عالية من الماغنيسيوم، التي تساعد على ارتخاء العضلات وتهدئة الجسم، لكن مع احتوائه على كمية عالية من الميلاتونين، يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله إلى تأثير معاكس خلال النوم، وفقا لما نشر بموقع «ميرور» البريطانية.

ووفقا لما ذكره تقرير نُشر على «سكاي نيوز»، فإن تناول الموز قبل النوم يمكن أن يساهم في النوم المضطرب، مما يحفز رؤيتك للأحلام المضطربة والكوابيس.

تأثيرات صحية لتناول الموز قبل النوم

أجاب الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، عن سؤال: ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الموز قبل النوم؟ موضحا أن الموز يحتوي على المواد الغذائية اللازمة للجسم، ويمكن تناوله في جميع الأوقات، لأنه يمد الجسم بالبوتاسيوم.

ونصح الحوفي، خلال حديثه لـ«هن» بضرورة عدم الإفراط في تناول السكريات والفواكه الغنية بالسكر في أوقات متأخرة من الليل، لأنه يؤدي إلى حدوث انتفاخات وتقلصات وعدم التركيز وبعض الاضطرابات.

فوائد تناول الموز ليلا

ذكر موقع «healthline» الطبي، فوائد تناول الموز ليلا، حال تناوله بكميات معتدلة، إذ جاءت على النحو التالي:

- يحفز الشعور بالنعاس، لكونه غني بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والفيتامينات، التي تعمل على تحفيز الشعور بالنعاس والاسترخاء.

- يعزز الموز قبل النوم صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم.

- يساعد الموز على استرخاء الجسم وتسهيل عملية النوم بشكل جيد.

في النهاية، يفضل عدم الإفراط في تناول الموز قبل النوم مباشرة، والاكتفاء بثمرة واحدة.