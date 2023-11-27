إتيكيت ارتداء الذهب حسب المناسبة والمكان.. العزاء مش زي الفرح

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ارتداء الذهب بقطعه المختلفة في الشكل والتصميم، غاية تشغل غالبية فئات النساء والفتيات، إذ أنه من أسس التزين سواء داخل أو خارج المنزل في مختلف المناسبات، لكن في بعض الأحيان قد تقع بعض السيدات في خطأ التوقيت المناسب للظهور به، ما قد يضعهن في مواقف محرجة.

الإتيكيت الصحيح لارتداء الذهب

خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، توضح في حديثها لـ«هن» الإتيكيت الصحيح لارتداء الذهب، لافته إلى أنه يمكن ارتداء هذه القطع في أي وقت، لكن يختلف الشكل الصحيح لارتدائها، حسب طبيعة المناسبة.

ارتداء الذهب في العزاء

في حال الذهاب لتأدية واجب العزاء يفضل عدم ارتداء قطع متعددة من الذهب، ويفضل أن تكون بسيطة التصميم ولا تحتوي على فصوص ملونة أو لامعة، حتى لا تتعب العين: «كل ما الدنيا تكون بسيطة مابتوجعش العين والعكس صحيح»، حسب إيمان عفيفي.

ارتداء الذهب في حفلات الزفاف

على النقيض يفضل ارتداء الذهب كجزء من التزين عند حضور حفلات الزفاف، لكن يتعين تنسيقه حسب الفستان التي سترتديه، فإذا جاء تصميم الفستان بشكل بسيط يفضل ارتداء قطع من الذهب لإضفاء لمسات جذابة له، وفي حال كان الفستان به نقوش وتصميمات بارزة يفضل الظهور بقطع بسيطة من الذهب.

ويأتي كل ذلك مع الانتباه الجيد لعدم ارتداء قطع كبيرة مع بعضها البعض، على سبيل المثال، لا يتناسب الظهور بحلق كبير الحجم مع قلادة كبيرة الحجم أيضًا «لازم تكون قطعة صغيرة مع قطعة كبيرة».

ارتداء الذهب في العمل

يتطلب الذهاب للعمل ارتداء قطع بسيطة للغاية من الذهب، خاصة مع ارتداء الزي الرسمي للعمل «الفورمال»، مع تجنب وضع أي من القطع الذهبية أو الإكسسوارات الأخرى في اليد اليمنى «عشان بستعملها في الكتابة أو الشغل بشكل عام»، ويفضل ارتداء قطع بسيطة كخاتم واحد أو الدبلة حسب كل سيدة.

الذهاب للبحر أو صالات الألعاب الرياضية

عند الذهاب للشواطئ أو صالات الألعاب الرياضية يفضل عدم ارتداء الذهب، لأنه لا يتناسب مع طبيعتهما، كما أن هناك بعض الاكسسوارات التي يتم تصميمها خصيصًا حتى تتناسب مع الذهاب إلى الشواطئ المختلفة، وفق ما أوضحت خبيرة الإتيكيت.