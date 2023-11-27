"دون طبيب".. 3 خطوات لخفض الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الأمور المهمة التي يجب عليك القيام بها هي السيطرة على نسبة الكوليسترول من خلال اتباع نظام غذائي صحي للقلب، وهذا يمهد الطريق لحياة مليئة بالصحة والسعادة.

ومن المعروف أن الكوليسترول الضار يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه على عكس أمراض القلب الأخرى، لا يظهر أي علامات، لذا يطلق عليه إسم "القاتل الصامت".

لذا من الضروري أن نكون على دراية بالأطعمة التي نستهلكها، حيث يمكن أن تحتوي العديد من الأكلات المفضلة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

ويمكنك الحفاظ على صحة القلب من خلال إجراء الفحوصات في الوقت المناسب مع طبيب القلب المختص.

وشدد الدكتور أشواني ميهتا استشاري أمراض القلب الهندي، على أهمية الفحوصات المنتظمة والإرشادات الطبية.

وتابع: "رأيت العديد من المرضى يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، الذي يؤثر على الأفراد، لذا من الضروري اتباع النصائح الطبية لإدارته."

فيما يلي بعض الخطوات لتخطيط وإدارة الكوليسترول، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

اتباع نظام غذائي متوازن:

مراقبة نظامك الغذائي والالتزام بخطة وجبات متوازنة يكون له تأثير كبير على قلبك، وهذا بقل من فرص الإصابة بالأمراض أو تفاقمها مثل السكري والكوليسترول، وبالتالي، فإن المراقبة الدقيقة لما تستهلكه ستزودك بالمعرفة اللازمة لاتخاذ خيارات واعية.

النوم بدلا من التوتر:

النوم الجيد مهم، كما أن زيادة مستويات التوتر تسبب ضغطًا هائلًا على القلب، ما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ثقف نفسك:

من الأفضل معرفة الفرق بين الكوليسترول الجيد والسيئ، وكيف تؤثر الخيارات الغذائية على مستوياته.

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