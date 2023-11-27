كارثة صحية.. احذر تناول هذه الفاكهة على الإفطار لن تتوقع ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز من الوجبات الخفيفة، نظرًا لأنه مليء بالعناصر الغذائية، لذا يلجأ البعض إلى تناوله أول شيء في الصباح على وجبة الإفطار.

وفي حين أن الموز مليء بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، وخالي من الكوليسترول والصوديوم، إلا أنه لن يحافظ على مستويات الطاقة لدينا طوال اليوم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال خبير التغذية الأمريكي الدكتور داريل جيوفري: "تناول الموز بمفرده على الإفطار ليس الخيار الأفضل، لأن 25% منه مليء بالسكر والحموضة، وسوف يعطونك دفعة سريعة، لكن سرعان ما ستشعر بالتعب والجوع.

ولا شك في أن الفواكه والخضروات جزء مهم من نظام غذائي صحي ومتوازن، لكن يجب التأكد من اقترانه بشيء آخر لتجنب هذا الانهيار المحتمل في الطاقة.

وأضاف: "بدون موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، سيُفْقَد العديد من فوائده، في حين يتم زيادة نسبة السكر في الدم والأحماض".

ولتجنب هذه المشكلة، أوصى الدكتور بتناول الموز إلى جانب شيء آخر يحيد الحمض ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للسكر مثل الدهون الصحية، وهذا يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم والانهيار اللاحق.

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