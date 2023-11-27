علامة تظهر في المرحاض تكشف الإصابة بسرطان في الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ورم الدماغ من أكثر أنواع السرطان فتكا في جميع أنحاء العالم، ويؤثر في الغالب على الأطفال وكبار السن.

ومعظم أعراضه غالبا ما يتم إغفالها في المراحل المبكرة عندما يكون من الأسهل علاجها، لذا يمكن الخلط بسهولة بين هذه الأورام وشيء آخر، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه.

وُيعرف أيًضا بإسم "الورم داخل الجمجمة"، وهو من بين أخطر الحالات التي تضغط على الأجزاء السليمة من الدماغ أو تنتشر إلى تلك المناطق، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ويمكن أن تكون بعض أورام المخ سرطانية مسببة مشاكل إذا كانت تمنع تدفق السوائل حول الدماغ، كما أنها كتلة غير طبيعية من الأنسجة التي تنمو فيها الخلايا وتتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويبدو أنه لا يمكن التحكم فيه عن طريق الآليات التي تتحكم في الخلايا الطبيعية.

وعلى الرغم من أنه مميت، إلا أنه لا توجد علامات واضحة كثيرة لورم في المخ يمكن للأشخاص فهمها.

كما أن الورم الأرومي الدبقي، أحد أكثر أشكال أورام المخ الخبيثة عدوانية.

الأعراض:

معظم أعراض هذا المرض تعتمد على منطقة الدماغ التي تقع فيها الأورام، وتشمل:

زيادة التهيج:

هناك العديد من التغييرات يمكنك رؤيتها كعلامة إنذار مبكر لأورام الدماغ، حيث يشعر بعض المرضى بالانزعاج والعدوانية أو النسيان في كثير من الأحيان، كما يؤدي الورم الموجود في الجزء الأمامي من الدماغ إلى تغيرات تدريجية في السلوك والشخصية والتفكير، ما يسبب مشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق والتقلبات المزاجية الشديدة.

الحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان:

يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغييرا في نظام الغدد الصماء، وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم، اعتماًدا على مكانها.

الاضطرابات الجسدية:

كما أنه يجعل الأشخاص يشعرون بالحاجة للذهاب إلى المرحاض كثيرا، ويسبب التعب والحساسية والبرد والعطش وتقلبات مستويات السكر في الدم وخفض الخصوبة وعدم القدرة على الانتصاب.

صعوبة في تكوين تعابير الوجه:

يمكن أن يؤدي ورم الدماغ إلى انسداد المستقبلات الحسية التي ترسل الإشارات عبر جذور الأعصاب الشوكية، حتى الحبل الشوكي وجذع الدماغ، وينتج عنه تنميل ووخز يميلان إلى التأثير في جانب واحد فقط من الجسم ويجعلان من الصعب عليك القيام بتعبيرات الوجه أو الابتسامة أو تحريك وجهك بطريقة طبيعية عند التحدث.

طفرات النمو:

فرط نشاط الغدة النخامية يعد أيًضا إحدى العلامات الدقيقة للمرض، وهي جزء من الدماغ الذي يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو بالنسبة لأولئك الذين يعانون سرطان الدماغ، كما يتسبب في زيادة طولهم بسرعة.

ويكون هذا العرض الغريب خفياً خاصاً عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بفترات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.

كما أن الأورام تسبب أيًضا تغيرات هرمونية أخرى مثل تأخر البلوغ، أو تغيرات في الدورة الشهرية، أو زيادة الدافع الجنسي، أو زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر.

اقرأ أيضًا:

4 علامات تظهر على الوجه تكشف إصابتك بـ ارتفاع الكوليسترول

هذا ما يحدث للجسم عند تناول طاجن من الكرشة في الشتاء؟.. 5 تأثيرات غير متوقعة

هل الطقس البارد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم؟.. ستفاجئك الإجابة

تخفض ضغط الدم والسكر.. إضافة هذا التوابل إلى وجباتك تقلل الكوليسترول الضار

هل تعلم ما تأثير كتم العطس على العين والدماغ؟- طبيب يكشف مفاجأة