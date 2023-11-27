اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أن تسوء في أجسادنا إذا تركت دون علاج.

ومن علامات الشيخوخة الطبيعية إلى الأمراض والإصابات، هناك مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن نواجهها، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

على الرغم من أن هذا قد يبدو مربكًا، إلا أن هناك بعض الأعراض "الرئيسية" التي يجب علينا جميعًا أن نأخذها في الاعتبار.

وتحدث أحد الخبراء عن الأعراض التي يجب أن تطلق "أجراس الإنذار"، حيث أوضح الصيدلي وأخصائي العناية راندال هيجينز: "بصفتي صيدليًا، كثيرًا ما أنصح بشأن المشكلات الصحية، بما في ذلك الأعراض التي تحتاج إلى رعاية طبية فورية".

"من المهم أن تعرف متى يجب التصرف بسرعة لتجنب المشاكل الخطيرة، دعونا نلقي نظرة على بعض العلامات الخطيرة"ـ كما يضيف.

ألم الصدر

وقال: "إذا كان لديك ألم شديد في الصدر ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الذراع، فقد يكون ذلك نوبة قلبية ،هذا يحتاج إلى رعاية طارئة لحماية عضلة القلب من المزيد من الضرر."

خدر

ووفقا لراندال، فإن الخدر أو الضعف في أحد الجانبين قد يعني الإصابة بسكتة دماغية، وقال: "العلاج السريع أمر حيوي لمنع تلف الدماغ".

صعوبات في التنفس

قد تشير صعوبة التنفس إلى جلطات دموية في الرئة أو نوبة ربو أو تهديدات تنفسية أخرى، ومن هنا يجب أن تحصل على المساعدة على الفور.

آلام مفاجئة في المعدة

وتابع راندال: "الأمر نفسه بالنسبة لآلام المعدة المفاجئة والحادة، والتي قد تشير إلى تمدد الأوعية الدموية أو التهاب الزائدة الدودية أو التهاب البنكرياس".

الصداع "الأسوأ".

وقال راندال إن الصداع الشديد "الأسوأ على الإطلاق" يمكن أن ينذر بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو السكتة الدماغية .

النزيف

ونصح بأن النزيف الذي لا يتوقف بعد 10 دقائق من الضغط القوي يتطلب أيضًا رعاية فورية.

مشاكل في البصر

وقال راندال: "المشكلات البصرية مثل العوائم المفاجئة أو ومضات الضوء قد تشير إلى انفصال شبكية العين - الرؤية غير الواضحة أو المزدوجة المقترنة بصعوبة التحدث قد تشير إلى مشكلة عصبية مثل السكتة الدماغية".

ارتفاع درجة الحرارة

وقال: "الحمى المرتفعة مع تصلب الرقبة يمكن أن تعني التهاب السحايا، وهو عدوى خطيرة في العمود الفقري أو الدماغ".

الإغماء غير المبرر

وحذر راندال من أنه لا ينبغي استبعاد الإغماء أو الدوخة غير المبررة لأنها قد تشير إلى فقدان الدم أو مشاكل القلب الأساسية.

طفح جلدي سريع الانتشار

وقال إن الطفح الجلدي سريع الانتشار المصحوب بالحمى يمكن أن يشير إلى تسمم الدم الذي يهدد الحياة، وتصفه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بأنه طفح جلدي لا يتلاشى عندما تدحرج كوبًا فوقه، وهو نفس التهاب السحايا.

وقال: “إن الإنتان يتطلب علاجاً سريعاً لتجنب المضاعفات الخطيرة”.

وأضاف: “عندما تكون في شك، اطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن. ثق بغرائزك إذا شعرت بشيء ما، قم بفحصه على الفور".

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