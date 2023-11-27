7 أعراض تظهر في الصباح تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد السرطان أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، ويمكن أن يُصيب أي جزء من الجسم.

في بعض الحالات، يمكن أن تظهر علامات السرطان في الصباح.

وكشف الطبيب الصيدلي البريطاني عباس الكناني 3 علامات تحذيرية تظهر في الصباح، بمثابة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان، وفقًا لما جاء في موقع "Nationalworld".

قال الكناني: "ألم الحلق المستمر عند الاستيقاظ لأكثر من أسبوعين دون أي علامة على التحسن علامة منبهة للسرطان".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على السعال، غالباً ما يستيقظ المدخنون مصابين بالسعال في الصباح، لذا يجب الذهاب للطبيب المختص إذا استمر السعال أكثر من أسبوعين خاصة إذا كنت مُدخن".

وأضاف: "السعال المستمر هو علامة تحذير رئيسية لسرطان الرئة، والحلق أو الحنجرة أو الغدة الدرقية".

وأوضح: "من الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها في الصباح هي التعب المستمر، فهو أحد أكثر علامات السرطان شيوعًا، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى".

وحذر الكناني أيضا من أن التعب قد يصاحب في بعض الحالات التعرق الليلي، فهو بمثابة "جرس إنذار" للإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكن أبرزها سرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم.

لذا، إذا كانت الأعراض مستمرة، فمن الضروري الذهاب للطبيب المختص فورًا، لتحديد السبب الدقيق.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن هناك العديد من الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب الانتباه إليها، والتي تحدث مع كل أنواع السرطان تقريبًا.

- تغيرات في عادات الأمعاء

آلام البطن، وجود دم في البراز، والإسهال أو الإمساك دون أسباب واضحة، علامة على الإصابة بالسرطان، خاصة إذا استمرت لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

- الانتفاخ

يرتبط الانتفاخ بحالات صحية أخرى، بما في ذلك عدم تحمل الطعام، ومرض الاضطرابات الهضمية، ومتلازمة القولون العصبي، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان.

لذا، ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورًا، إذا كنت تعاني الانتفاخ لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

- النزيف غير المبرر

النزيف غير المبرر هو علامة شائعة أخرى مرتبطة بالسرطان، يمكن أن يشمل الدم في البول، أو النزيف المهبلي بين الدورات الشهرية، أو الدم من الأسفل، أو في القيء أو عند السعال.

- السعال وألم في الصدر وضيق في التنفس

إذا كنت تعاني السعال وألم في الصدر وضيق في التنفس لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فهذا علامة على الإصابة بالسرطان.

- كتل في الثدي

كتل الثدي أول أعراض سرطان الثدي لدى العديد من النساء، ولكنها قد تكون حميدة في بعض الحالات، حيث تظهر قبل الدورة الشهرية مباشرةً، أو الخراجات، أو الورم الغدي الليفي.

- الشامات المتغيرة

إذا كان لديك شامة يتغير شكلها أو لونها أو تبدو غير متساوية، أو تبدأ في الحكة أو التقشر أو النزيف، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بالورم الميلانيني الخبيث، وهو شكل من أشكال سرطان الجلد.

- فقدان الوزن غير المبرر

إذا فقدت كثيراً من الوزن عن غير قصد، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على الإصابة بهذا المرض.

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