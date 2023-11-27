عرض شائع إهماله نتج عنه دخول سيدة في غيبوبة.. احذر هذه العلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، شعرت سيدة بصداع شديد، وظنت أن ذلك ناتج عن إصابتها بالجفاف نتيجة لتعرضها لضربة شمس، ولكن بعد مرور ساعات من ذلك دخلت في غيبوبة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "The sun" البريطانية.

وعند وصول السيدة التي تدعى "صوفي شاتلوورث" التي تعيش في نيوبورت، ويلز بريطانيا، إلى المستشفى تبين أنها تعاني التهاب السحايا، واستيقظت من الغيبوبة بعد مرور 3 أسابيع، ولكنها لسوء الحظ لم تكن طبيعية، حيث أصيبت بالشلل وكانت غير قادرة على التحكم في عينها أو تحريكها.

وبالرغم من أن إصابة السيدة صاحبة الـ 31 عامًا، كانت في يوليو من العام الماضي، إلا أنها ما زالت غير قادرة على الحركة، بداية من صدرها إلى أسفل الأطراف، وخضعت إلى عملية إعادة التأهيل على أمل القدرة من الخروج خارج المستشفى.

ولم يكشف الأطباء إذا كانت قدرتها على الحركة ستعود بمرور الوقت أم لا، ولكن بالرغم من ذلك تتقبل صوفي ما هي عليه الآن، وتأمل في جمع التبرعات من أجل توصيل كهرباء للكرسي المتحرك الخاص بها حتى تتمكن من التجول بشكل مستقل حتى لا تكون عائقًا في الداخل.

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