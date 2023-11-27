انخفاض درجات الحرارة.. كيف يساعد الاستحمام بالماء البارد في الوقاية من نزلات البرد؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض في اليوم التالي لدرجات الحرارة، تستمر هيئة الأرصاد بتحذيرها للمواطنين، ومنذ ساعات قليلة حذرت من انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 20 درجة مئوية، مع تكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والتي قد يتساقط معها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومع انخفاض درجات الحرارة التي يشعر بها الناس الآن، هناك طرق غير متوقعة للشعور بالدفء منها ما تقدمه السطور التالية.

تحذير من انخفاض درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى 20 درجة مئوية، وذلك عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، وبحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، فإن أشهر الفيروسات التي تنشط في هذا الطقس هي البرد والإنفلونزا بجانب فيروس كورونا الذي لم ينتهِ بعد.

كيف يساعد الاستحمام بالماء البارد في الوقاية من نزلات البرد؟

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية وموقع «healthshots»، هناك فوائد كثيرة للاستحمام بالماء البارد خلال فصل الشتاء، منها أنه يعزز الدورة الدموية من خلال السماح للدم بالانتقال إلى أعضائك، من أجل الحفاظ على دفئك، كما يتسبب في تحرك الدم نحو سطح الجلد.

-يساعدك في تقوية المناعة، إذا استحممت بالماء البارد، ستكون هناك نسبة أعلى من خلايا الدم البيضاء ومعدل أيض مرتفع، وذلك لأن الجسم يحاول تدفئة نفسه أثناء الاستحمام البارد، وفي هذه العملية، يميل إلى إطلاق خلايا الدم البيضاء وينشط جهاز المناعة لدى الشخص، وهذا يساعدك على محاربة الفيروسات.

-مفيد في تقوية الشرايين وخفض ضغط الدم، وبالتالي، سوف تكون قادرًا على الحفاظ على لياقتك البدنية وبصحة جيدة.

وأضاف «الحداد» قائلًا، إن الاستحمام بالماء البارد من الأشياء المهمة في فصل الشتاء، بسبب دوره في تعزيز الدورة الدموية للجسم: «الماء البارد عليه دراسات كتيرة أنه بينشط الدورة الدموية وتزود نسبة الأجسام المضادة ودا اللي بيخليه حاجه مناعية كويسة جدًا، لكن مقدرش أحكم إنه بيقي من البرد، ودا كله لسه دراسات».

الفوائد الأخرى للاستحمام بالماء البارد

-الاستحمام بالماء رائع لبشرتك وشعرك، لإن الاستحمام بالماء الساخن خلال تلك الأيام الباردة يمكن أن يجفف الجلد، مما يؤدي إلى تهيج الجلد والطفح الجلدي، ويزيد مشاكل قشرة الرأس، كما يعمل الدش البارد إلى شد البشرة والمسام، مما يمنعها من الانسداد.