سعر وجبتها 7 دولارات.. سيدة تدفع "بقشيش" 7000 دولار بطريقة غريبة تسببت في كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحولت وجبة الغداء الروتينية لامرأة من ولاية جورجيا بالولايات المتحدة في أحد المطاعم إلى كابوس بعد أن تركت إكرامية "بقشيش" بقيمة 7000 دولار على شطيرة بقيمة 7 دولارات.

ووفقا لموقع nypost، فإن الأمريكية فيرا كونر، طلبت شطيرة مع السلامي والبيبروني ولحم الخنزير في مطعم صب واي، بتكلفة 7.54 دولارًا ولكن عن طريق الخطأ، دفعت إكرامية قدرها 7105.44 دولارًا.

وحدث الأمر الصادم عندما دفعت فيرا كونر حساب الوجبة باستخدام بطاقة ائتمان بنك أوف أمريكا، ووضعت ،عن طريق الخطأ، آخر ستة أرقام من رقم هاتفها، معتقدة أنها بذلك ستكسب نقاط ولاء في مطعم صب واي، مدعية أن الشاشة لا بد أن تكون قد تغيرت وحوّلت المبلغ إلى إكرامية، لتضطر إلى شكوى البنك الذي تتعامل معه من أجل استرداد أموالها بسبب الخطأ الباهظ.

فيرا اكتشفت الخطأ الفادح، عندما راجعت كشف حساب بطاقتها الائتمانية في نهاية الأسبوع، وقالت: "عندما نظرت إلى حسابي، قلت يا إلهي، اعتقدت أن هذا الرقم يبدو مألوفا وبالفعل كان آخر ستة أرقام من رقم هاتفي، من سيترك إكرامية كهذه؟".

وتواصلت المرأة مع بنك أوف أمريكا، الذي رفض ادعائها في البداية، وقالت: "اعتقدت أنه سيكون حلا سهلا، ثم حصلت على الرفض من البنك والرسالة لم تحدد حتى سبب الرفض".

فيرا قامت بزيارة مطعم صب واي، للمساعدة في حل هذه المشكلة، لكن أحد المديرين قال إن البنك الذي تتعامل معه سيتعين عليه تسوية مسألة الدفع لها.

وتابعت: "تسمع طوال الوقت أنه يجب عليك استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك بدلا من بطاقة الخصم حتى لا تحدث هذه الأشياء، أشعر بالغضب من البنك لأنني أتساءل كيف لم يعتقدوا أن دفع مبلغ 7000 دولار في مطعم تبدو عملية مشبوهة".

ومن جانبه، قال متحدث باسم بنك أوف أمريكا: "لقد طلبنا من مطعم صب واي إعادة الأموال إلى العميلة، ويسعدنا أنهم وافقوا على القيام بذلك".

اقرأ أيضًا:

أغرب من الخيال.. لص ينام خلال عملية سرقة وهذا ما حدث له

شرطي هندي يُفصل من عمله بطريقة غير متوقعة.. والسبب إمرأة - ماذا فعل؟

ليلى عبد اللطيف: 2024 تشهد كارثة عالمية ودولة عربية تصبح غنية كما كانت واختفاء هذه الدولة بسبب زلزال

أمر مخيف وصادم.. لن تتوقع ما وجدته سيدة في منزلها الجديد

أغرب من الخيال - رجل يحتفظ بـ أذنه في برطمان مخلل.. وهذا ما حدث له