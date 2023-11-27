أغرب من الخيال.. امرأة تأكل أذن زوجها وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، قامت امرأة بقضم الأذن اليمنى لزوجها في نوبة غضب في منطقة سلطانبوري بالهند.

وقال الضحية البالغ من العمر 45 عامًا للشرطة إن الجزء العلوي من أذنه اليمنى تمزق بسبب اللدغة واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، وقدم شكوى ضد زوجته بعد العلاج.، وفقا لـ ndtv.

وقالت الشرطة إنه تم تسجيل معلومات ضد المرأة في أعقاب الشكوى بموجب المادة 324 (التسبب طوعًا في الأذى بأسلحة أو وسائل خطيرة) من قانون العقوبات الهندي (IPC)، وما زال هناك مزيد من التحقيق في الأمر.

وقال صاحب الشكوى للشرطة: "ذهبت لإلقاء القمامة خارج منزلي وطلبت من زوجتي تنظيف المنزل، وبعد فترة وجيزة من عودتي إلى المنزل، بدأت زوجتي في الشجار معي".

كما أخبر الشرطة أن زوجته طلبت منه بيع المنزل ومنحها جزء من المال حتى تبقى منفصلة مع الأطفال.

وشرح: "حاولت أن أجعلها تتفهم الأمر، ولكن تبع ذلك مشاجرة كلامية، حتى أنها حاولت ضربي، لكنني دفعتها بعيدًا، كنت خارجًا من المنزل عندما أمسكت بي من الخلف وفي نوبة من الغضب عضّت أذني اليمنى بشدة لدرجة أن الجزء العلوي من أذني تمزق".

وتابع: "أخذني ابني إلى مستشفى سانجاي غاندي في مانجولبوري لتلقي العلاج"، وأضاف أنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في مستشفى جايبور الذهبي في روهيني".

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