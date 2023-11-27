4 فئات ممنوعة من تناول المخ.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مخ الأبقار والغنم والجاموس من الوجبات المفضلة والمحببة لدى كثير من الأشخاص، لاحتوائه على عديد من الفوائد الصحية.

لكن، على الجانب الآخر، هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناوله، لأنه يسبب مضاعفات لهم، وفقًا لما قالته شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

- الذين يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي

نظرًا لأنه يحتوي المخ على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- مرضى الكوليسترول

يوصى هؤلاء المرضى بتجنب استهلاكها، لأنها تتسبب في زيادة مستويات الكوليسترول لديهم.

- مرضى القلب

يحتوي المخ على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- المصابون بزيادة الوزن

لأنه غني بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، ومن ثم يؤدي تناوله إلى الإصابة بزيادة الوزن والسمنة.

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