هل يجوز كتابة الأملاك للزوجة والبنات فقط قبل الممات؟.. «السر في النية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الأسئلة حول الميراث تشغل بال السيدات، رغم أن الإسلام ضمن للمرأة حقها وحرم منعها منه، إلا أن هناك بعض الحالات تظل السؤال المحير بالنسبة إليهن، فسألت سيدة حول كتابة كل ما تملك لبناتها من الميراث خوفًا عليهن، فهل هذا حلال أم حرام، ما خلق جدلا كبيرا حول ذلك، وهل هذا يكون مخالفًا للشرع أم لا، وهو من الأسئلة المثيرة للجدل.

حكم كتابة الأملاك للإناث فقط؟

«عندي تلات بنات وكتبت لهم أملاكي هبة ليهم، مش عاوزة تعبي وشقايا يروح لحد غير بناتي»، سؤال سألته إحدى السيدات للشيخ محمد أبو بكر، خلال حلقات برنامج «إني قريب»، وجاء رد الشيخ كالتالي: «تصرفك جائز عند أهل الشرع والقانون، لأنه في حياتك وأنتِ شخص عاقل بالغ، لكن هتقفي قدام ربنا وهيسألك لما منعتي ما فرضته أنا؟، لو نيتك في تصرفك هي منع دخول حد معين في الورث تبقى نية فاسدة ومصيبة سودة ربنا هيحاسبك عليها».

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رأي دار الإفتاء

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على سؤال «هل يجوز للأب كتابة أملاكه لزوجته والبنات قبل الممات؟»، معبرًا عبر حقات برنامجه على القناة الأولى «ولا تعسروا»: «يجوز كتابة الأب البيت لزوجته وبناته فقط، وليس في ذلك منع للورثة أبدًا، لأن المال ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم روى أن: تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وكان هذا رده على صحابي يحدثه عن بناته، فهذا نوع من الراحة والأمان بالنسبة لهم، على أن يكون نية هذا ألا تشعر المرأة بالتهديد».

هل يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته قبل الوفاة؟

وكان قد رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، على سؤال أحد المتصلين: «زوجتي عايزة أكتب لها البيت هي والبنات الثلاثة، وأنا عندي فدان أرض ومبلغ من المال في البنك، فهل يجوز أن أكتب لهم البيت؟».

ليرد أنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة ولا حرام ولا منع في ذلك، لضمان حياة مستقرة لهن ومساعدتهن في المعيشة، وتيسير لهم معونات الحياة، فضلًا عن تكاليف الزواج بعد وفاته، لكن هذا يكون تبعًا للنية: «لو قصد الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة التيسير عليهن هذا حلال، أما حرمان الإخوة من الميراث فهذه النية حرام ولا تجوز والله مطلع النوايا».