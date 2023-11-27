«أسمر يا أسمراني».. كلمات عبد الحليم حافظ تغازل طفلا في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أسمر يا أسمراني»، كلمات أغنية مصرية للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ غناها مراسل فلسطيني، لطفل أسمر من غزة، يغازله بها ويضحكه لتتعالى ابتساماته، ويصف ملامحه شديدة الجمال، وتشارك المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقابل بتفاعل كبير، وينأى عن الجميع بملامحه الأحداث والانتهاكات.

طفل أسمر من غزة يُغازل بكلمات عبد الحليم

جرائم وحشية تفتك بالأطفال دون نزعة رحمة وإنسانية داخل قطاع غزة، وعندما يلقى طفل بابتسامة رغم قسوة الأحداث فيعجب الجميع بها، وبسمة هذا الطفل الصغير، زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء مقطع الفيديو، ويكملون الأغنية المصرية المغازلة للأسمراني: «أنا شاري هواك يا أسمر بروحي وفرحتي وعمري»، ويظل يضحك الطفل في فرحة وحب.

أسمر يا أسمراني.. حب ملامح الطفل

وبكلمات تحمل الحب، ردد «أسمر يا أسمراني لو ترضى بهواني، بردو أنت إللي ليا، يا أسمر يا أسمراني، ده الحب إللي أنا شوفته يوم وياك فرحني»، ليتفاعل الجميع باكين لقوات الاحتلال التي فقدت ضمائرها، وذلك للحفاظ على نفسيته بإعانته من حالة الفزع التي تعتريه، حتى يبعد أحداث القصف والدمار عن مخيلته، ويعلق المصور «شفتوا بحياتكم أحلى من هالأسمراني الخجول؟».

الحلو الأسمر من غزة

تفاعل الجميع مع ضحكاته في فرحة وحب، وظلوا يثنون عليه ومن بين التعليقات لدعم فلسطين: «سبحان الخالق ما شاء الله»، «يا ربي ضحكاته حلوين»، «حبيب قلبي لو فينا نخبيكم بقلوبنا ونحميكم»، «يا ربي ضحكاته الله يحميهم»، «ما شاء الله على سماره»، «يسعد قلبه الأسمراني الحلو»، «سبحان الله بيجنن يا الله على جماله».

اقرأ أيضًا: طفلة فلسطينية فقدت بصرها في العدوان الإسرائيلي: «وينك يا عمو قصفوا دارنا»

وظل يكمل الجميع كلمات الفنان عبد الحليم حافظ في حب حتى ظهرت لوحة جميلة في تكاتف الشعوب، وبين «أسمر يا أسمراني»، «والله الطفل الغزاوي»، انتشر المقطع على التواصل الاجتماعي، في حب ظهر في القلوب في شتى البقاع.