تحذير من فطر شهير يؤدي إلى مشاكل في الرئة.. راقبي هذه العلامات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنتشر الفطريات في كل مكان ولا يمكننا رؤيتها، وفي دراسة حديثة كشفت عن نوع من الفطريات يظهر في كل البيوت دون الانتباه اليه، وهو العفن الرطب الذي يوجد حول الأسرَّة وعلى الوسائد، ويشكل تهديداً كبيرا على الصحة، وفي السطور التالية نوضح علامات ظهورة في بيتك، وأعراضه الخطيرة التي تؤذي الرئتين، مثل الربو.

العفن الرطب في كل بيت

ينتشر فطر العفن الرطب في الأماكن المخصصة للنوم، ولا يمكن رؤيته لكن له بعض العلامات التي لا يجب أن تغفل عنها، مثل الروائح الكريهة، وتغير لون الوسادة أو تقشير طلاء الجدران.

أضرار العفن الرطب

وبحسب دراسة نشرت على موقع «ميرور» لا يتوقف تأثير العفن على إتلاف الأثاث والجدران فقط، لكنه يصل إلى الوسائد، ويسبب الأمراض، ومنها مشاكل الجهاز التنفسي، التي تتمثل في التهاب الأنف واللوزتين والالتهاب الرئوي ونوبات الربو والأمراض الجلدية واضطراب النوم وأمراض الجهاز العصبي.

وخلال حديثه لـ«هن» قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، تنتشر فطريات العفن فى الهواء وهى موجودة خارج وداخل المنازل، وتنمو فى الظروف الرطبة الدافئة، لذا تزداد تركيزاتها أحيانا داخل البيوت سيئة التهوية عن الهواء الجوى، وربما تتسبب فى رائحة كريهة مميزة تماثل رائحة الفئران خاصة حول المياه المتساقطة من أجهزة التكييف ووصلات مواسير المياه وشقوق الجدران والموكيت.

كما أن حساسية الصدر تحدث فى حوالى 40% من المصابين بحساسية الفطريات، وهناك حوالى 80 نوعاً من الفطريات تسبب حساسية الصدر، وتسبب السعال وصفير بالصدر ونهجان وكحة متكرره خاصة مع المجهود.

وهناك مجموعة من الأعراض تحدث مع حساسية الفطريات التي توجد في السرائر، مثل احتقان الجيوب الأنفية والإحساس بالتعب الدائم، وأعراض نفسية، وتسمم عصبى ومشاكل معرفية، والنسيان، والقلق، والاكتئاب، وقلة التركيز.