ولادة تحت القصف.. إخراج رضيعة حية من بين الأنقاض في غزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من رحم المعاناة يولد الأمل، وسط المشاهد المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون، نتيجة التعرض للانتهاكات والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وُلدت خلال الحرب طفلة، تم العثور عليها تحت الأنقاض، حيث نجح فريق الإنقاذ في إخراجها، ليصبح ظهورها حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ولادة طفلة فلسطينية وسط القصف

في ظل بطش الاحتلال الإسرائيلي، أنجبت سيدة طفلة فلسطينية، بين القنابل والأتربة خلال الحرب، وخرجت الرضيعة من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال، ونال المقطع إعجاب وتعليقات متعاطفة من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليعبر الجميع أنهم شعروا بزوال كل الألم والوجع الذي أصابهم نتيجة الحرب.

إخراج رضيعة تحت الأنقاض

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، عبر منصة التواصل الاجتماعي «x»، مقطع فيديو مؤثر للمولودة الفلسطينية الذي تم إخراجها، وحولها طاقم الإنقاذ يلقون التهليل بكلمات الله أكبر، وسرعان ما لاقى الفيديو، تفاعلًا وتعاطفًا من الآلاف، مع الرضيعة الفلسطينية الذي لم يتم كشف اسمها بعد، ولم يوضح الفيديو مصير أمها، إذ تجاوز الفيديو مليون تفاعل، فبالرغم من الحروب والقصف والإبادة التي تعيش فيها فلسطين وارتفاع عدد الشهداء، إلا أنه ما زال هناك أمل.

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تعاطف ورسائل حب الرضيعة الفلسطينية

وجاء من بين تعليقات رواد السوشيال ميديا على فيديو ولادة الرضيعة الفلسطينية، التي ولدت جراء بكاء قطاع غزة: «مرحبًا بك أيها الطفل الصغير»، «وُلدت طفلة في مكان يتمتع فيه الناس بإيمان لا يتزعزع أبدًا»، «بسم الله على قلب الطفلة»، «أعلم أنك ستخاف من القنابل، لكن قلوب العالم والله يحميك»، «نحبك يا صغيرة»، «ولدت في أقوى بلد على الإطلاق»، «ملاك طاهر الله يحفظك»، «الله يشفي مامته وتتربى في حضنها يا رب».