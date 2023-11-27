"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم والأكسجين، ويمكن أن يكون هذا بسبب انسداد في الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم.

وتحدث عند احتشاء عضلة القلب، وعندما تُحرم أجزاء من عضلة القلب من الأكسجين بسبب انسداد تدفق الدم، والسبب الرئيسي هو تراكم الترسبات في الشرايين، وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، تتمزق اللويحة، المكونة من رواسب والكوليسترول ومواد أخرى، ما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية، وهو السبب الفعلي للنوبة القلبية، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وتتفاوت أعراض النوبة القلبية، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

علامتنان تظهر أثناء الليل

العرق البارد.

ضيق التنفس.

وهناك أعراض للنوبة القلبية الشائعة تتمثل فيما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر.

ألم الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان.

الأسباب

وتحدث النوبة القلبية بسبب حدوث انسداد كامل أو جزئي في أحد شرايين القلب، ويسبب مرض الشريان التاجي معظم النوبات القلبية، وفي مرض الشريان التاجي، يوجد انسداد في شريان واحد أو أكثر من شرايين للقلب، وعادةً ما يحدث هذا بسبب ترسبات تحتوي على الكوليسترول، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب.

الوقاية

اتباع نمط حياة صحي.

التحكم في الحالات المرضية الأخرى.

ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية.

إذا كنت تعاني السمنة، عليك ممارسة الرياضة.

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