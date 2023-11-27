حسام موافي يكشف تأثير غريب وصادم يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك تأثيراً غريباً عند الإقلاع عن التدخين يعاني منه العديد من الأشخاص يؤثر على حياتهم بالسلب.

وذكر موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التأثير الغريب الذي يعنيه هو "زيادة الوزن"، موضحًا أن السبب يتعلق بالتدخين الذي كان يوفر غازاً في المعدة، وبالتالي كان يشغل حيزاً بها كبير، لذا عند الإقلاع عن التدخين يختفي هذا الشعور بالانتفاخ والغاز الموجود من السجائر.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، أن الأشخاص تبدأ في الشعور بالجوع نظرًا للفراغ الذي تركه الغاز في المعدة، ومن ثم يتناول الطعام بكميات كبيرة، ويستقبل الجسم سعرات حرارية زائدة، وتظهر عليهم علامات السمنة وزيادة الوزن.

لذا نصح موافي، أن من الضروري التركيز على السعرات الحرارية التي تدخل الجسم عند التوقف عن التدخين، مع ضرورة ممارسة التماريين الرياضية لتقوية صحة الجسم والتخلص من الآثار الجانبية التي نتجت عن التدخين، ولتجنب الوقوع في فخ السمنة.

وشارك موافي، أن هناك العديد من العادات الضارة التي تؤدي إلى انتفاخ المعدة والشعور بزيادة في الوزن، وتشمل ما يلي :

1- تناول المشروبات الغازية مع تناول الأطعمة.

2- العصبية الزائدة، تجعل الأشخاص يبتلعون الهواء عند الكلام.

وهناك فوائد صحية مختلفة عند الإقلاع عن التدخين، وذلك وفقًا لما ذكره موقعclevelandclinic.

1- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- خفض مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

3- الحفاظ على صحة الرئتين.

4- زيادة الطاقة في الجسم.

5- تحسين حاسة التذوق والشم.

6- الوقاية من خطر الوفاة المفاجئ.

7- يقلل من خطر التعرض لمشاكل في الصحة الإنجابية.

8- يحسن من الأحوال المادية.

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