هذا ما يحدث للجسم عند ممارسة العلاقة الحميمة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يرغب العديد من المتزوجين معرفة تأثير فصل الشتاء على ممارسة العلاقة الحميمة، وهل لها فوائد صحية أكثر من الصيف أم نتائج سلبية.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير فصل الشتاء على ممارسة العلاقة الحميمة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Bestlifeonline".

انخفاض مستويات فيتامين د يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب

عادة ما تكون أشعة الشمس خلال فصل الشتاء أقل من الفصول الأخرى، وبالتالي تؤثر على مستويات فيتامين د، في الجسم، ووفقًا لمقال نشر عام 2018 في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي، أن العجز الجنسي الذي يعاني منه الرجال يرتبط بنقص فيتامين د، ويعانون من ضعف الانتصاب بشكل شائع خلال الموجات الباردة.

الاكتئاب الموسمي يؤثر على الصحة الجنسية

يتأثر العديد من الأشخاص بحالة نفسية سيئة خلال فصل الشتاء وتجعلهم في حالة من الإحباط وبالتالي ينتج عنها انخفاض في الرغبة الجنسية، وفقًا لما ذكرته الجمعية الدولية للصحة الجنسية.

انخفاض مستويات السيروتونين في الشتاء

عادة ما يكون معدل السيروتونين في فصل الشتاء أقل من باقي الفصول، وهو عبارة عن مادة كيميائية وناقل عصبي، يساعد على تنظيم مزاجنا ومستويات الطاقة والنوم والرغبة والقدرة الجنسية، كما وجدت دراسة أجريت عام 2002 في مجلة The Lancet أن معدل دوران السيروتونين كان في أدنى مستوياته خلال فصل الشتاء، ودراسة أخرى أجريت عام 2010 في مجلة Drug, Healthcare and ،Patient Safety أن السيروتونين يقلل من النشاط الجنسي.

زيادة هرمون التستوستيرون في فصل الشتاء

في دراسة نشرت عام 2003 بمجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، تبين للباحثين هرمون التستوستيرون ينخفض عند الرجال بشكل واضح في فصل الصيف، وتزداد مستوياته مع انخفاض درجة حرارة الطقس في الشتاء.

يجد الرجال أجساد النساء أكثر جاذبية خلال فصل الشتاء

جاءت نتائج دراسة أجريت عام 2008، ونشرت في مجلة Perception ، وجد الباحثون أن الرجال ترى أجساد النساء أكثر جاذبية في الشتاء عن فصل الصيف، ويعود ذلك لعدم رؤية الجلد طوال الوقت يجعل أجسادهم تبدو مرغوب فيها أكثر.

زيادة عدد الحيوانات المنوية في الطقس البارد

تزداد الحيوانات المنوية بشكل أفضل عندما تكون الخصية أبرد ببضع درجات من درجة حرارة جسم الشخص، لذلك خلال فصل الشتاء.

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