بعد إصابة حالة من المملكة المتحدة به.. اعرف الفرق بين الإنفلونزا الموسمية والخنازير

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الارتباك تنتشر في العالم، بعدما أعلن عن وجود أول حالة إصابة بشرية في بريطانيا بسلالة إنفلونزا H1N2، وتختلف في درجة خطورتها وانتشارها، وهي سلالة لفيروس منتشر بين الخنازير، وهو يعد من أكثر الأمراض المعدية فتكًا بالبشرية، لكن يختلف الأمر في الفرق بينه وبين الإنفلونزا الموسمية، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، حتى لا تُصاب الأمهات بحالة من الذعر.

حالة مصابة بفيروس «H1N2» في بريطانيا

وفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية، فإنه تم اكتشاف في بريطانيا أول حالة بشرية مصابة بسلالة الإنفلونزا «H1N2»، ولما ورد على موقع «سكاي نيوز العربية»، فإن الإنفلونزا تنتشر بين الخنازير، ولم يعرف مصدر العدوى حتى الآن، فضلًا عن أنه الشخص الذي أصيب بها عانى من أعراض خفيفة وتعافى الآن، وذلك وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، ما سبَّب خوفا كبيرا بين الأمهات.

الفرق بين الإنفلونزا الموسمية والخنازير

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه انتشر في البداية ثم بدأ في الظهور بين البشر، وعبر عن الفرق بين الإنفلونزا العادية والخنازير: «إنفلونزا الخنازير ناتجة عن فيروس جديد، وهي تختلف عن الأنفلونزا الموسمية التي تصيب الأطفال والكبار كل شتاء في بعض الأعراض وطريقة الإصابة بها».

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أعراض إنفلونزا الخنازير

الإنفلونزا الموسمية موجودة كل وقت، يجب على الأمهات والأطفال الحصول على اللقاح للوقاية منها، تبعًا للإجراءات الصحية، وإنفلونزا الخنازير تتمثل أعراضها في الإصابة بالأعراض التالية:

- الإصابة بالزكام.

- الرشح.

- شدة الصداع.

- آلام في العظام.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

العلاج يكون عن طريق تناول علاج الإنفلونزا العادية نفسه، ويجب الحصول على علاج الإنفلونزا سريعًا، حتى لا ينتهي بهم المطاف في وحدات العناية المركزة أو الإصابة مضاعفات الفيروس.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وعبَّر «الحداد» قائلا إن الإنفلونزا الموسمية تصيب الخلايا التي تبطن مجرى الهواء الرئيسي، وكل عام يمرض الكثير من الناس بها، ويصابون بأعراضها: «الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، النساء الحوامل والأطفال والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والذين يعانون من اضطرابات صحية مزمنة، ومن لديهم ضعف في المناعة، ولا تأتي عن طريق».

وأضاف أن الأعراض تتمثل في التالي:

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- السعال.

- آلام الجسم والعضلات.

- الشعور بالتعب والإسهال.

- ضيق التنفس.

- نقص الأكجسين في الجسم.

- الشعور بصداع شديد مستمر.

الوقاية من الإنفلونزا بأشكالها

وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب أن تحارب الإنفلونزا من خلال الخطوات التالية لمنع انتشار الجراثيم وتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا:

- تغطية أنفك وفمك بمنديل.

- إلقاء المناديل في سلة المهملات.

- غسل يديك بالصابون والماء الدافئ.

- بعد السعال أو العطس استخدام منظفات الأيدي التي تحتوي على الكحول.

- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك، تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة.

- تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، فيجب عليك ارتداء قناع للوجه.