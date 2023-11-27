قَصات شعر مجعد للرجال.. 6 تسريحات شبابية لا تستغني عنها في حياتك اليومية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تسريحات الشعر للرجال تشكل أمرًا مهمًا بالنسبة لهم كونها واحدة من أساسيات الاهتمام بالمظهر الخارجي مثل اختيار الملابس والحذاء المناسب وغيرهم، لكن أصحاب الشعر المجعد قد يواجهون أزمة في البحث عن تسريحة مناسبة لنوع شعورهم، لذا نقدم أفضل قصات شعر مجعد للرجال، التي يمكنها منح مظهرًا أنيقًا وتناسب مختلف الأعمار كما أنها تمد صاحبها بمظهر شبابي.

قصات شعر مجعد للرجال

وخلال السطور الآتية نقدم أفضل قصات شعر مجعد للرجال، وفق ما ذكر موقع «menshaircuts» العالمي.

• تسريحة الشعر القصير المجعد مع تخفيف الجوانب

تعد تلك القصة من أبرز قصات الشعر المجعد للرجال، وهي تتميز بتخفيف الشعر من الجانبين بشكل ملحوظ مع ترك الشعر مكثفًا من أعلى، حيث أنها تمنح صاحبها مظهرًا شبابيًا كما أنها تساعدك في الحصول على أقصى استفادة من شعرك المجعد.

• تسريحة الشعر المجعد بومبادور

تشبه تلك القصة السابقة في مظهرها، لكنها تختلف في التركيز على كثافة الشعر من الأمام، كما أنها تمنح صاحبها أناقة ومظهرًا جذابًا، وتعطي تلك القصة بكل حجمها وسمكها الشعر المجعد حافة جديدة تمامًا، ويمكن اعتمادها بشكل رسمي في العديد من المناسبات المختلفة.

• تسريحة الشعر كويف

يتم في إجراء هذه التسريحة أو القصة بتخفيف جانب واحد فقط من الشعر، وتكثيفه بالجانب الآخر ومن الأمام، حيث يسهل تصفيفه عند القيام بها، وجعل مظهره مملسًا أو مسننًا أو ممشطًا بشكل شبابي.

• تسريحة الشعر المجعد لأصحاب الشعر القصير

تناسب هذه القصة الرجال ذوي الشعر القصير أو من يفضلون إبقاءه قصيرًا، حيث تعتبر تلك التسريحة مريحة ومتعددة الاستخدامات، وتوفر مجموعة من خيارات التصميم لها، حيث أنه يتم إجراءها اعتمادًا على نمط التجعيد الذي يختلف من شخصًا لآخر، لكن عند اختيارها قد تكون تقنيات ومنتجات العناية بالشعر المناسبة ضرورية للحفاظ على ملمس وشكل الشعر القصير المجعد.

• تسريحة الشعر الروك

معظم قصات شعر الرجال هي انعكاس لذواتهم الداخلية، فإذا كنت تحب إظهار ميلك إلى الجانب الشبابي، فإن تلك القصة هي أفضل خيار لك، فهي عبارة عن قصة رائعة ستظل تمنح رأسك مظهرًا أنيقًا، حيث تمنح هذه الطبقات المتدرجة صاحبها شكلًا جذابًا.

• تسريحة البوري بيرميد

تتميز هذه التسريحة بملائمتها لجميع أشكال الشعر المجعد، كما أنها تمنح صاحبها مظهرًا شبابيًا للغاية، وتمنح الرأس شكلًا أنيقًا وجذابًا.

كيفية تصفيف الشعر المجعد للرجال

ولتسهيل تصفيف الشعر المجعد للرجال، يجب اتباع بعض الخطوات بشكل روتيني سابق، وهي:

1- استخدام شامبو أقل

من المعروف أن الشعر المجعد أكثر جفافاً من أي نوع شعر آخر، ويرجع ذلك أساسًا إلى الشكل غير المستوي لألياف الشعر المعرضة للتلف والجفاف، لذا عليك غسله بالشامبو بشكل أقل، حيث أن غسل الشعر بالشامبو بشكل مفرط يمكن أن يجرد شعرك من الرطوبة والزيوت الطبيعية ما يؤدي لجفافه بصورة أكبر.

2- استخدام جل للشعر

اغسل شعرك ثم ضع جل الشعر على بحركة قوية، واتركه يجف في الهواء حتى يجف بنسبة 50%.

3- استبدل منشفتك بأخرى مصنوعة من الألياف الدقيقة

إذا كان هناك شيء واحد تحتاج إلى معرفته عند تعلم كيفية تصفيف الشعر المجعد، فهو عدم تجفيف شعرك أبدًا بمنشفة عادية، على الرغم من أن مادة المناشف الخشنة جيدة لأجسامنا، إلا أنها في الواقع خشنة بشكل لا يصدق على شعرنا خاصة إذا كنت تجفف شعرك كما لو كنت تحاول إشعال النار به.

4- عدم استخدام فرشاة عادية

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر المجعد، فإن فرشاة الشعر العادية لا تبدو مناسبة، فأنت بحاجة إلى استخدام مشط واسع الأسنان بدلاً من ذلك.