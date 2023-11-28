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الامارات | يقتل ابنته المراهقة بسبب مقاطع ظهرت أنها «مفبركة»

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إسلام أباد - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الباكستانية القبض، أمس، على أب أطلق النار على ابنته المراهقة، لتلقى حتفها، بعدما ظهرت مع صبية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادث آخر من جرائم القتل من أجل الشرف. وقال قائد الشرطة المحلية مختار أحمد، إن المراهقة التي يقال إنها كانت تبلغ من العمر 16 أو 17 عاماً، قد ضربت بالرصاص مرات عدة من مسافة قريبة في منزل عائلتها في بلدة كوهيستان (شمال البلاد)، الجمعة الماضي.

وأشار إلى أنه بدا أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مفبركة.

وتصدرت كوهيستان، وهي منطقة جبلية قريبة من الحدود الباكستانية مع الصين، عناوين الأخبار العالمية في 2011 لحادث مماثل عندما قُتلت أربع فتيات بعدما ظهرن مع صبية في مقطع فيديو.

ووفقاً للجنة حقوق الإنسان الباكستانية، تقتل نحو 1000 امرأة في باكستان سنوياً على يد أقارب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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