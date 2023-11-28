الامارات | «ابتكارات للبشرية 2023»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) يُقام اليوم معرض «ابتكارات للبشرية 2023»، وهي مبادرة غير مسبوقة تجمع بين المشاريع المبتكرة لطلاب الجامعات، وتقدّم حلولاً مؤثرة للقضايا البيئية والاجتماعية. ويُقام الحدث عند التاسعة والنصف صباحاً في بوليفارد - أبراج الإمارات.