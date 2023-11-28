الامارات | محمود التركي و«دي جي» أصيل في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق بالمنطقة، عن استضافة الفنان محمود التركي، ومنسق الأغاني «دي جي» أصيل لإحياء الحفل الأول للموسم 28 على المسرح الرئيس، في السادس من ديسمبر المقبل.

وسيقدِّم التركي باقة من أجمل أغنياته، ومنها «عيش حياتك» و«عاشق مجنون» و«يا انت» التي أطلقها هذا العام.

بينما سيقدّم «دي جي» أصيل أول حفلاته في الوجهة العائلية الرائدة ليسعد الحاضرين بباقة من الريمكسات التي يشتهر بها.

ويأتي حفل محمود التركي و «دي جي» أصيل، ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 28 للقرية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن المزيد منها قريباً.