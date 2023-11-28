الامارات | وجهات دبي تنبض بالحياة والفعاليات في عيد الاتحاد الـ 52

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«عيد الاتحاد» في الثاني من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي توحدت فيه الإمارات السبع لتصبح دولة قائمة تحت راية واحدة. وتأتي المناسبة الوطنية العام الجاري في عطلة نهاية الأسبوع، في فرصة رائعة للعائلات للاحتفال بالذكرى الـ52 لتأسيس الدولة من خلال الاحتفال بالتقاليد الإماراتية الأصيلة والمشاركة في العروض والفعاليات التراثية. ومن منطقة السيف، إلى جميرا بيتش ريزيدنس، والعديد من الوجهات الأخرى الشهيرة، بإمكان الجميع الاستمتاع باليوم الوطني السعيد من خلال حضور العروض والفعاليات التقليدية والتعرّف إلى الحرف اليدوية المحلية، والمشاركة في الفعاليات المخصصة للأطفال لتعريفهم إلى التراث الغني وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة العريق.

سوق مدينة جميرا

يقدم سوق مدينة جميرا أجواء أسواق الشرق الأوسط التقليدية، بهندسته المعمارية المميزة في تفاصيلها وأكشاكه الخشبية وممراته، والتي توفر جميعها مكاناً مثالياً للاحتفال بمعاني عيد الاتحاد.

تسّلط ورش نسج السجاد وشبكات صيد السمك وعروض الصقارة الضوء على التقاليد الثقافية من التاريخ الإماراتي التي توارثتها الأجيال. أما الأطفال، فيمكنهم المشاركة في ورش عمل تفاعلية تعليمية كورش نسج «السدو» بالأنماط الهندسية العربية التي تحكي قصة مميزة في كل زاوية من زوايا نقوشها، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه وتزيين البسكويت بألوان العلم.

«جميرا بيتش ريزيدنس»

استمتع بأجواء الشتاء في دبي على طول ممشى جميرا بيتش ريزيدنس في عيد الاتحاد، حيث يُمكنك حجز طاولة في الهواء الطلق في أحد مطاعم الوجهة لتستمتع بالعروض الحية التقليدية، حيث تعكس عروض «الحربية» و«الندبة» والحرف اليدوية التقليدية ونقوش الحناء العادات الإماراتية الأصيلة. وتستمر ليالي الشتاء في الفترة ذاتها، حيث سيتم عرض أفلام مفضلة للعائلات على شاشات العرض الخارجية كل يوم جمعة وسبت.

الخوانيج ووك

يقع «الخوانيج ووك» و«لاست إكزت» المجاور له في حي الخوانيج الخلاّب، حيث ستكتسي الوجهتان بالألوان الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة، وتقام العروض الموسيقية الفلكلورية بجانب البحيرة، التي تعكس الروح الإماراتية، إضافة إلى العروض الحصرية لدى العديد من المطاعم والمحال التجارية والترفيهية في الممشى.

السيف

تُعد السيف وجهة أخرى مختلفة ومميزة في دبي تعكس جوهر الإمارات العربية المتحدة، حيث تقع على ضفاف خور دبي الشهير، الذي كان في السابق مركزاً حيوياً للتجارة والتبادل التجاري، وتجمع وجهة «السيف» بين السوق العربي التقليدي ذي التصاميم المعمارية القديمة، ومطاعم حديثة وتجارب معاصرة. وسيقدم فنانو الحناء وعروض الصقارة والحرف التقليدية مثل صناعة السلال والنسيج تجربة ثقافية متكاملة، إلى جانب تشكيلة من الأطعمة الإماراتية الفاخرة مثل القهوة العربية واللقيمات.

«بلوواترز»

تعتبر جزيرة «بلوواترز» ملاذاً مثالياً داخل المدينة بشوارعها التي تضم العديد من المطاعم المميزة ضمن أجواء لا مثيل لها، ولهذا السبب، تُعد وجهة مميزة للاحتفال بعيد الاتحاد. ويبرز التراث والتقاليد المحلية في الفعاليات المتنوعة التي تشمل الفرق الموسيقية التقليدية، وعروض الحربية والليوا والندبة، وعروض الحرف اليدوية، وتصاميم الحناء.

بوكس بارك

تُعدّ «بوكس بارك» وجهة عصرية تجمع ما بين متاجر الأزياء ومطاعم ومقاهٍ مميزة مصممة داخل مقطورات شحن ملوّنة تشع أضواؤها ليلاً وسط أجواء نابضة بالحيوية، تضفي لمسة خاصة على تجربة التسوق وتناول الطعام في دبي. تستعد الوجهة الممتدة على 1.2 كيلومتر لفعاليات عيد الاتحاد بتركيبات ضوئية لافتة وبرنامج ثقافي تفاعلي لإلهام وإمتاع الزوار من مختلف الأعمار. وإلى جانب العروض الموسيقية والعروض التقليدية، ستستضيف «القرية الثقافية» فيها عروض الصقارة، وفنانات الحناء الموهوبات، ومجموعة من أكشاك المأكولات الإماراتية الشهيرة والأطعمة التقليدية الخفيفة واللقيمات. ويمكن للزوار التعرف عن قرب إلى الحرف اليدوية القديمة مثل صناعة السلال والنسيج، والاستمتاع بوجبة غداء أو عشاء عائلية في أحد المطاعم والمقاهي الشهيرة في الوجهة.

«ذا أوتلت فيليدج»

تُقدم العلامات التجارية الفاخرة تخفيضات مميزة في «ذا أوتلت فيليدج»، إضافة إلى خصومات حصرية. يمكن للمتسوقين أيضاً التجول وشراء الهدايا المتنوعة والتذكارات بمناسبة عيد الاتحاد، وذلك وسط أجواء موسيقية حية تقدمها فرقة الحربية، التي تعكس التراث الموسيقي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فعاليات مجتمعية

إلى جانب المتاجر الشهيرة في دبي، توفر الأسواق المجتمعية أجواء مميزة للمحتفلين بعيد الاتحاد. سيقدم كل من سوق سيرينا، الذي يقع بالقرب من مجمّعي «الواحة» و«ليان» السكنيين، ومركز «شروق» المجتمعي الواقع في مجمّع «شروق» السكني، العديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، من الظهر حتى المساء، حيث يمكنهم رسم وجوههم بتصاميم مستوحاة من معالم دولة الإمارات العربية المتحدة وألوان علمها، وحضور ورش عمل فنية وحرفية ممتعة.