الامارات | «الشارقة للكتاب» تبني جسور تواصل جديدة في «معرض الكويت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت هيئة الشارقة للكتاب فرص التعاون والعمل المشترك وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من دور النشر، خلال مشاركتها في الدورة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حتى الثاني من ديسمبر المقبل، تحت شعار «شغفك له كتاب» بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، تعرض أكثر من 170 ألف عنوان.

وناقشت الهيئة أهمية توحيد الجهود بهدف التغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية، وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار في مجالات النشر والتوزيع والترجمة والحقوق والكتب الصوتية والإلكترونية، وغيرها من الصناعات الإبداعية.

وعرضت هيئة الشارقة للكتاب في جناحها عناوين عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية الإماراتية والعربية،. واستقبل وفد الهيئة عدداً من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض. كما اجتمع الوفد مع وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري، وأهداه موسوعة حول تاريخ عمان بعنوان «سلطان التواريخ»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستعرض وفد الهيئة جهود الشارقة في تعزيز صناعة الكتاب العربي والعالمي، وما تتيحه من خيارات وفرص تضعها بين أبرز عواصم الثقافة في العالم.

من جانبه، قال مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، فاضل حسين بوصيم «تأتي مشاركتنا في الدورة الـ46 من معرض الكويت للكتاب، ضمن المشروع الثقافي والحضاري للشارقة، الذي يؤمن بأن المعرفة والكتاب جسور تواصل حيّة بين المجتمعات، وفتح الأفق أمامها يسهم في بناء مجتمعات المعرفة، ويرفع الوعي بأهمية الحوار والتواصل في الوصول لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة».