الامارات | منتجات «كلمات».. بلمسات إماراتية نبيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت مشاركة «مؤسسة كلمات» في معرض فن أبوظبي بين الإبداع واللغة العربية ومعاني الإنسانية، من خلال عرضها لمجموعة من المنتجات تحمل تصميم الفنان الإماراتي محمد المنصوري، سفير مؤسسة كلمات.

ومن خلال المشاركة، فتحت مؤسسة كلمات الباب لمجتمع الإمارات، ليكونوا جزءاً من مسيرة المعرفة الإنسانية، إذ تخصص المؤسسة عائدات بيع المنتجات لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تستهدف تزويد الأطفال النازحين واللاجئين والمحرومين بمكتبات متنقلة تحتوي كل واحدة منها على 100 كتاب باللغة العربية.

وأكدت المؤسسة في بيان أن هذه المشاركة تبرز رؤية «كلمات» في دعم الأدب والثقافة واللغة العربية، وتشجيع القراءة بين الأجيال الجديدة، وإيصال العلم والمعرفة إلى الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة كونهم الأكثر حاجة إلى أدواتها لتحقيق نهضتهم وصناعة ظروف تليق بإنسانيتهم.