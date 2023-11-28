الامارات | مسيرات ولاء وسعادة في مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن قائمة العروض الخاصة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، التي ستنظم في كل أرجاء وساحات المهرجان، وتشمل: مسيرة الاتحاد، والألعاب النارية الكبرى، وعروض الدرونز، وعروض نافورة الإمارات، ومسيرة الحضارات، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية العالمية، والمسابقات والجوائز التي ستبهر الزوار.

وينظم مهرجان الشيخ زايد، تحت شعار «حياكم» على مدار ثلاثة أيام، من الأول حتى الثالث من ديسمبر المقبل، ابتداءً من الرابعة عصراً حتى الواحدة صباحاً، مئات الفعاليات الاستثنائية، بمشاركة كل الجهات الحكومية وأجنحة وأقسام المهرجان، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52.

وستنظم مسيرة الاتحاد في الثالث من ديسمبر المقبل، وستتزين أجنحة وساحات المهرجان بزينة خاصة للاحتفال بعيد الاتحاد، لتضفي أجواء من السعادة، وتعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الحكيمة. وستشهد أقسام المهرجان وأجنحة الدول المشاركة فعاليات وعروضاً خاصة، وستقدم القرية التراثية أنشطة للزوار من مختلف الجنسيات، لتعريفهم بالتراث الإماراتي الأصيل ببيئاته الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية.

أما سماء المهرجان فستتزين بتشكيلات مبهرة، من خلال عروض الدرونز التي ستنطلق لتشكل لوحات فنية بأشكال جديدة. وستقدم نافورة الإمارات أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة عروضاً مملوءة بالأنوار وألوان علم دولة الإمارات والموسيقى وعروض الليزر.

وسيحظى زوار المهرجان ضمن برنامج فعاليات الاحتفال، بفرص للفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقة «أجمل زي تراثي إماراتي»، وهي فعالية تهدف إلى تسليط الضوء على جمال وتنوع التراث الإماراتي، من خلال عرض وتقديم أجمل زي تراثي، وتعد منصة للتعبير عن الهوية الثقافية والفخر الوطني، إذ يتنافس المشاركون في عرض زيهم التراثي بأناقة وإبداع.