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الامارات | كاتب أيرلندي يفوز بجائزة بوكر الأدبية العريقة

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الكاتب الأيرلندي بول لينش بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة عن روايته «بروفيت سونغ»، في احتفال أقيم في لندن.

و«بروفيت سونغ» هي خامس رواية لبول لينش الذي رُشّح للمرة الأولى لنيل المكافأة الأدبية العريقة. ويتناول الكتاب قصة قاتمة ومؤلمة لأم في أيرلندا تنحدر نحو نظام استبدادي.

وقال لينش عقب فوزه «لم تكن كتابة هذا العمل سهلة. كان ينتابني شعور بأنّني سأعرّض مسيرتي المهنية للخطر من خلال كتابته، ولكن كان عليّ إنجازه»، مبدياً «سعادة كبيرة بأنّ أيرلندياً يفوز هذه السنة بالجائزة».

وتُعد جائزة «بوكر» من أبرز المكافآت الأدبية في العالم وتُمنَح لأعمال روائية بالإنجليزية، وقد أوصلت إلى الشهرة أسماء لامعة كثيرة في المجال الأدبي، بينهم الفائزون السابقون مارغريت أتوود وهيلاري مانتل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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