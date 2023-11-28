الامارات | الهيئة العربية للمسرح تختار 20 عرضاً لـ «دورة بغداد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت الهيئة العربية للمسرح 20 عرضاً للمشاركة في الدورة الـ14 لمهرجان المسرح العربي، التي تنظم خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير 2024 بالعاصمة العراقية بغداد.

وكشفت الهيئة أن لجنة مشاهدة من خمسة أعضاء اختارت 13 عرضاً في المسار التنافسي للمهرجان من العراق والمغرب والجزائر وتونس والإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن. كما يعرض المهرجان خمس مسرحيات ضمن المسار غير التنافسي من مصر والأردن والعراق والمغرب، إضافة إلى مسرحيتين من السودان وفلسطين ضمن مسار ثالث للعروض المستضافة.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: «هذه العروض مهمة وتطرح أسئلة حارة في فضاءات الحرية والعدل وحقوق الإنسان، وتدافع عن الحياة وعن الخير، حاملة رؤى فنية رفيعة ومبتكرة وتتناول قضايا كونية وعربية تهز كيان العالم».

وأضاف «في الدورة الـ14 سيشاهد العالم وعي المسرحيين العرب، واشتباكهم مع المسار التاريخي لأمتهم وأوطانهم والإنسانية، وسيشاهد أن المسرحيين العرب يقدمون له رؤاهم الجمالية والفكرية والفلسفية». وكان مهرجان المسرح العربي قد انطلق لأول مرة في عام 2009 بالقاهرة ويُقام كل عام في عاصمة عربية مختلفة.