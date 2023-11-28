"حاسس بالذنب".. رد فعل صادم من كلب بعد تسببه في وفاة رجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

فقد شاب أمريكي حياته أثناء محاولته تجنب الاصطدام بكلب ضال بولاية كارناتاكا. بينما كان يثير بسيارته في شوارع دافاناجير بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد أيام قليلة، ظهر الكلب في منزله، مما أثار الدهشة والحزن في نفس الوقت.

توفي تيبيش، البالغ من العمر 21 عامًا، متأثرًا بإصابات خطيرة في الرأس في بهادرافاثي، تالوك في منطقة شيفاموجا، وبعد أيام قليلة، ظهر الكلب في منزله، حيث اقترب من والدة الضحية ووضع رأسه على يدها، وفقا لما جاء بموقع "ndtv"، و"تايمز أوف إنديا".

وقالت والدته ياشوداما: "حاول الكلب الاقتراب من منزلنا بعد الجنازة، لكن الكلاب الضالة الأخرى في المنطقة قاومته. دخل المنزل أخيرًا بعد بضعة أيام ووضع رأسه على يدي. شعرنا أن الكلب كان يحاول نقل الحزن على تيبيش".

وأضاف قريب تيبيش أن الكلب سار لمسافة حوالي 8 كيلومترات.

وقال: "ظل الكلب يتبع السيارة التي نقلت جثة تيبيش، طوال الطريق إلى المنزل، على بعد حوالي 8 كيلومترات من موقع الحادث. وكان الكلب متواجداً حتى أثناء الجنازة بالقرب من المنزل. وبعد ثلاثة أيام، دخل الكلب المنزل وتقربت من والدة تيبيش."

وقالت تشاندانا، شقيقة تيبيش، للصحيفة: "نحن لسنا غاضبين من الكلب. لقد كان حادثًا، وللأسف فقدنا شقيقنا".

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