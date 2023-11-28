ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الرضع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة مشكلة محرجة لدى البالغين، ولكنها يمكن أن تكون أكثر إزعاجًا للأطفال الصغار.

وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة لدى الرضع، والتي قد تتطلب عناية طبية.

وأوضحت مجلة "بيبي & فاميليه" المتخصصة في الأٍسرة والطفل، إن انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع له أسباب عديدة، وتشمل جفاف الفم والعناية السيئة بالفم وتسوس الأسنان.

وأضافت المجلة أن انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع قد يكون عرضاً لمرض خطير مثل الإصابة بعدوى فطرية.

كما تشير أيضًا إلى الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين.

وإذا كان الطفل يتقيأ وكانت الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الرضيع حمضية، فإن ذلك يدل على إصابة الرضيع بعدوى الجهاز الهضمي أو الارتجاع المريئي، والذي يحدث بسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

أما إذا كانت الرائحة مصحوبة بزيادة إفرازات اللعاب واحمرار وتورم اللثة واللسان وحمى، مع وجود جيوب في الخد وتقرحات ومواضع مفتوحة، فإن ذلك ينذر بالإصابة بفيروسات الهربس.

لذا، يجب استشارة الطبيب المختص فورا، لتحديد السبب الدقيق وراء انبعاث رائحة كريهة من فم الرضيع، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

- طرق الوقاية

يعد العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، فور بزوغها، وذلك عن طريق معجون أسنان مخصص للأطفال، وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة من أفضل الطرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة لدى الرضع.

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