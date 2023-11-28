عروس ترفع علم فلسطين في حفل خطبتها تضامنا مع غزة.. «القضية في قلوبنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم ينس المصريين القضية الفلسطينية حتى وسط أفراحهم، وهو ما فعلته عروس طنطا في حفل خطوبتها، إذ ظهرت بعلم وشال فلسطين، للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مستنكرة جرائم عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليتفاعل معها الجميع.

عروس تحتفل بخطوبتها بالعلم الفلسطيني

ظهرت إيناس سلام، وخطيبها محمد عمر، خلال حفل خطبتهما، في طنطا بمحافظة الغربية، بالعلم الفلسطيني، وشاركت الجميع فرحتها بالأغاني الفلسطينية، للتأكيد على تضامنها مع القضية، وأنها ضد ما يحدث في غزة من جرائم، إذ عبرت العروس لـ«الوطن»: «أنا جتلي الفكرة بأننا نشارك ولو بجزء بسيط في الأحداث برفع علم فلسطين».

على ألحان فلسطين

وظهر خلال حفل الخوطبة الأطفال رافعين العلم الفلسيطيني، في صورة توحي بتكاتف الشعوب، وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي: «عملنا سيشن التصوير بصور العلم والشال، وفقرة في الفرح رقصنا فيها على أغنية أنا دمي فلسطيني كتضامن مع القضية»، فخلف كل قضية يقف العرب صفا واحدا.

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حب غزة في القلوب

أضافت العروس، استخدما العلم الفلسطيني تضامنًا مع الأحداث، ونالت الفكرة إعجاب الجميع: «لازم أدخل العلم في الأحداث عشان هي بقيت جزء من تفاصيل يومنا، والمعازيم كلهم هللوا معانا باسم فلسطين حتى الأطفال رفعوا العلم، وابن اخويا رفع العلم وهو بيردد اسم فلسطين».

«أنا مؤمنة بأن فلسطين ستنتصر في النهاية، وتضامنا كلنا دليل لحصول فلسطين على السلام في نهاية الأمر»، بحسب حديث العروس، وتفاعل الجميع مع ضحكاتهم في فرحة وحب، وظلوا يثنون على العروسين ومن بين التعليقات لدعم فلسطين: «هي دي فرحة المصريين بتكون بالحب لأشقائنا».